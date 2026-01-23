Apareció en Argentina el fósil de uno de los mamíferos más raros del mundo y tiene más de 100 mil años Fuente: Museo de Ciencias Naturales de Miramar

Un hallazgo extraordinario volvió a poner a la Argentina en el centro de la paleontología mundial. En la costa bonaerense apareció el fósil de uno de los mamíferos más raros que habitaron Sudamérica, con una antigüedad que supera los 100 mil años y un estado de conservación poco habitual para este tipo de piezas.

El descubrimiento se produjo en un entorno natural clave y permitió recuperar un colmillo de dimensiones impactantes, perteneciente a un elefante prehistórico que formó parte de la megafauna del período Cuaternario. El tamaño y la integridad del fósil lo convierten en un hallazgo de enorme valor científico.

Hallaron un colmillo de la prehistoria en Miramar

El fósil fue encontrado dentro de la Reserva Natural Centinela del Mar, a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Miramar. La pieza corresponde a un ejemplar de Notiomastodon platensis, una especie extinta de elefante sudamericano que habitó la región durante la Era del Hielo.

Se trata de una defensa, como se denomina técnicamente a los colmillos de estos animales, que supera el metro y medio de longitud y presenta una leve curvatura. Los investigadores lograron extraerla completa, algo poco frecuente debido a la fragilidad de este tipo de restos.

El colmillo se encontraba enterrado en sedimentos de gran antigüedad, lo que permitió una conservación excepcional. Este detalle aporta información clave sobre las condiciones ambientales que existían en la región miles de años atrás.

El trabajo científico detrás de un hallazgo excepcional

La recuperación del fósil estuvo a cargo del equipo técnico del Museo Municipal de Ciencias Naturales de Miramar, que trabajó durante varias jornadas para asegurar una extracción cuidadosa. En el proceso participaron voluntarios de la Tecnicatura en Paleontología que se dicta en la ciudad, junto a especialistas de otras instituciones.

También colaboraron investigadores del Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia de Mar del Plata y la Fundación de Historia Natural Félix de Azara. La tarea conjunta permitió aplicar técnicas precisas para evitar daños y garantizar el traslado seguro de la pieza.

Según explicaron los especialistas, este fósil representa un aporte fundamental para el estudio de la megafauna que habitó la provincia de Buenos Aires durante el Cuaternario. En aquel período, grandes mamíferos recorrían la región en un contexto climático muy diferente al actual.

Cuándo será exhibido el fósil

El colmillo ya fue trasladado al laboratorio del museo miramarense, donde será sometido a tareas de acondicionamiento y conservación.

Una vez finalizado ese proceso, la pieza pasará a formar parte de la exhibición permanente, permitiendo que el público conozca de cerca a uno de los gigantes más enigmáticos de la prehistoria argentina.