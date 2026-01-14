Hallazgo del siglo: descubrieron al verdadero ancestro del ser humano que cambia la historia de la evolución. Foto: Shutterstock

Un nuevo descubrimiento científico podría reescribir por completo los orígenes de nuestra especie. Se trata de restos de una especie que sería el verdadero ancestro del ser humano y que refuerza el origen africano del Homo sapiens.

Justamente, el equipo internacional de científicos, liderado por Jean-Jacques Hublin del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, presentó en la revista Nature los restos fósiles de homínidos de 773.000 años hallados en la cueva Grotte à Hominidés, dentro del yacimiento Thomas Quarry I, al suroeste de Casablanca, Marruecos.

Hallazgo del siglo: descubrieron al verdadero ancestro del ser humano que cambia la historia de la evolución. Foto: Reuters

¿Cómo es el nuevo hallazgo que redefine la historia del hombre?

Los investigadores recuperaron un conjunto impresionante de restos desenterrados en 2008 que incluyen:

Una mandíbula adulta casi completa

La mitad de otra mandíbula adulta

Una mandíbula infantil

Numerosos dientes aislados

Varias vértebras cervicales y torácicas

Un fragmento de fémur

En ese sentido, descubrieron que uno de los huesos mostró marcas de mordeduras, probablemente dejadas por una hiena, ya que la cueva parece haber sido principalmente una guarida de carnívoros donde los homínidos solo entraban de forma ocasional.

¿Por qué este descubrimiento revoluciona la ciencia?

Hasta ahora existía un enorme vacío en el registro fósil africano entre 1 millón y 600.000 años atrás. Justamente, Jean-Jacques Hublin señaló: “África es bastante rica en fósiles de homínidos anteriores a hace un millón de años, pero entre hace un millón y 600 000 años no hay casi nada. Era más una ausencia de pruebas que una prueba de ausencia [...] pero ya no hay ausencia”.

Hallazgo del siglo: descubrieron al verdadero ancestro del ser humano que cambia la historia de la evolución. Foto: Reuters

Estos homínidos de Casablanca vivieron precisamente en el intervalo clave (765.000–550.000 años) en el que, según estudios genéticos, se produjo la separación entre el linaje que dio origen al Homo sapiens y el que llevó a los neandertales y denisovanos.

Ahora bien, estos nuevos restos presentan una combinación única de rasgos arcaicos (similares al Homo erectus) y características derivadas más modernas, lo que los convierte en el mejor candidato conocido hasta la fecha para representar el origen común del hombre moderno.

Las diferencias con otros fósiles de la misma época

Aunque contemporáneos en el tiempo con el Homo antecessor (encontrado en España y datado entre 950.000 y 770.000 años), los fósiles marroquíes son morfológicamente distintos. Esto sugiere que desde muy temprano existían linajes diferenciados:

En Europa: camino hacia los neandertales (más cercano al Homo antecessor)

En el norte de África: camino hacia el Homo sapiens.

El investigador español, Juan Ignacio Morales, afirmó: “Los homínidos de Casablanca podrían entenderse, en términos generales, como un equivalente africano de Homo antecessor”.

El especialista destacó que “ambos representarían formas evolucionadas de Homo erectus en dos extremos del Mediterráneo en fechas cercanas, con una anatomía que combina rasgos primitivos y modernos”.