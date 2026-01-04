Descubrimiento del siglo | Encuentran en la Antártida animales marinos jamás antes observados que podrían reescribir la historia de la biología.

Abren el aeropuerto más asombroso del continente: inversión histórica y capacidad para 20 millones de pasajeros

Un grupo de investigadores realizó un descubrimiento histórico en la Antártida que podría abrir las puertas al conocimiento de nuevas especies marinas en una de las regiones más inexploradas del planeta, las cuales llamaron la atención por su singular anatomía.

Durante una misión en el continente más helado de la Tierra, los expertos anunciaron el hallazgo que sorprendió a toda la comunidad científica, ya que se trata de criaturas desconocidas para la biología, según informó la Corporación Australiana de Radiodifusión (ABC) en septiembre de este año.

Hallazgo histórico en la Antártida: lo que se descubrió

Jan Strugnell, profesor de la Universidad James Cook y líder de la investigación , destacó la relevancia de este avance para la ciencia: “Hemos recogido una gran diversidad de organismos marinos y probablemente algunas especies nuevas".

El equipo de científicos identificó diversas criaturas, entre ellas algunas especies inusuales que jamás habían sido registradas.

Descubrimiento en la Antártida revela nuevas especies marinas sorprendentes para la ciencia (foto: archivo).

Descubre cómo se llevó a cabo la investigación en la Antártida

Los investigadores tenían como objetivo principal estudiar los efectos del aumento de la temperatura en el Océano Antártico y evaluar el estado del glaciar Denman, una zona bajo observación constante debido a que ha retrocedido cerca de 5 kilómetros entre 1996 y 2018 y es uno de los que experimenta un deshielo más acelerado en la región.

Los científicos no esperaban encontrarse con estos peculiares ejemplares, ya que llevaban a cabo una travesía de seis días a bordo del rompehielos RSV Nuyina, cuyo recorrido estaba programado para finalizar a mediados de año.

La profesora Delphine Lannuzel señaló que el inusual color del iceberg podría estar relacionado con su alto contenido en hierro. "Esos óxidos de hierro absorben la luz azul y eso es lo que hace que el iceberg de jade tenga el color que tiene", añadió la investigadora del Centro Australiano para la Excelencia en Ciencias Antárticas .

"Para que podamos entender realmente cuánto calor entra en la plataforma de hielo, necesitamos estar lo más cerca posible para comprender estos procesos y propiedades del océano “, explicaron los autores del estudio, quienes además lograron observar un iceberg de tono jade, un fenómeno poco común en este tipo de expediciones.

Descubrimiento en la Antártida revela nuevas especies marinas desconocidas (foto: archivo).

Nuevas especies descubiertas en 2023

Los hallazgos representaron un avance significativo para la biología marina, incluyendo dos organismos conocidos y uno que aún no posee un nombre científico.