Un grupo de científicos realizó un hallazgo histórico en la Antártida que podría abrir las puertas al conocimiento de nuevas especies marinas en una de las regiones menos exploradas del planeta, destacándose por su singular anatomía. Durante una expedición en el continente más frío de la Tierra, los especialistas anunciaron el descubrimiento que sorprendió a la comunidad científica, ya que se trata de animales desconocidos para la biología, según informó la Corporación Australiana de Radiodifusión (ABC) en abril de este año. El profesor de la Universidad James Cook y líder del estudio, Jan Strugnell, destacó la relevancia del hallazgo: “Hemos recolectado una gran diversidad de organismos marinos y probablemente algunas especies nuevas para la ciencia”. El grupo de especialistas encontró diversas criaturas, en particular algunas especies curiosas que nunca antes se habían documentado y son las siguientes: “El equipo está muy emocionado por tener a la pequeña criatura, observarla y cuidarla, para que revele todos los secretos que han permanecido ocultos hasta ahora”, comentó la especialista de la Asociación del Programa Antártico Australiano, Laura Herraiz Borreguero, acerca de una “mariposa de mar”. Los científicos no esperaban hallar estos ejemplares, ya que realizaban un viaje de 60 días en el buque rompehielos RSV Nuyina, que tenía previsto concluir a mitad de año. Los investigadores buscaban analizar los efectos del aumento de la temperatura en el océano Antártico y evaluar la situación en la superficie del glaciar Denman, que ha retrocedido aproximadamente 5 km entre 1996 y 2018, además de ser el que más rápido sufre el deshielo. “Para entender realmente cuánto calor entra en la plataforma de hielo, necesitamos estar lo más cerca posible para comprender estos procesos y propiedades del océano”, narraron los autores del informe. Los hallazgos incluyeron a dos seres vivos conocidos y a uno sin nombre científico, lo que representa un avance en la biología marina: Otro descubrimiento impresionante de la expedición tuvo que ver con un iceberg de color jade, cuyo tono es un verde azulado y recibe el nombre de la piedra preciosa. La profesora Delphine Lannuzel mencionó que el peculiar color del iceberg podría deberse a su alto contenido en hierro. “Esos óxidos de hierro absorben la luz azul y eso es lo que hace que el iceberg de jade tenga el color que tiene”, añadió la profesora del Centro Australiano para la Excelencia en Ciencias Antárticas. De acuerdo a la página de Greenpeace España, la masa de la tierra de la Antártida está protegida gracias al Tratado Antártico de 1961. Allí, se prohibió toda actividad militar y establecieron este entorno terrestre para la investigación científica. Posteriormente, en 1980, la organización solicitó que la protección se mejorara ante el crecimiento de las industrias del petróleo y la minería, por lo que llevaron a un nuevo acuerdo. No obstante, el océano Antártico no está dentro del tratado, por lo que existen muchas expediciones que ponen el riesgo al continente blanco. El animal más grande que habita la Antártida es también el más gigante a nivel mundial. Se trata de la ballena azul antártica (Balaenoptera musculus intermedia), que alcanza a medir 29 metros de longitud y 180 toneladas, equivalente a 33 elefantes. Su corazón tiene el tamaño de un automóvil pequeño y, durante la temporada de alimentación, consume alrededor de 3.600 kg de krill al día. Es también el ser vivo más ruidoso de la Tierra, con cantos que superan los 188 decibeles y se propagan cientos de millas, posiblemente para atraer a otras ballenas. Su hábitat principal se centra en el océano Antártico, donde aguas como las de Georgia del Sur son clave para su alimentación en verano.