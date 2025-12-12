Un hallazgo realizado un equipo de arqueólogos frente a las costas de Japón causó un gran revuelo en la comunidad científica y reforzó las teorías sobre la existencia de una civilización pérdida. En el fondo del mar, descubrieron una construcción milenaria de estructura similar a las pirámides de Egipto.

Con 27 metros de altura y una estructura de 90 pies, la formación se encuentra en las islas Ryukyu, a 25 metros de profundidad. Fue apodada como Monumento Yonaguni por su parecido con una pirámide escalonada: sus estructuras fueron vistas por primera vez en 1986, cuando el submarinista japonés Kihachir Aratake descubrió una formación rocosa submarina con una serie de características particulares.

La pirámide posee escalones angulares, terrazas planas, megalitos, arcos y hasta grabados. En otros términos, un diseño inteligente que hace imposible que sea un fenómeno natural. El investigador Graham Hancock afirmó al respecto que “si esto realmente fue construido por una civilización misteriosa hace más de 10.000 años, colocaría a Yonaguni en el mismo nivel que Göbekli Tepe en Turquía”.

La misteriosa pirámide más grande y antigua que las de Egipto

Apodada la "Atlántida de Japón“, el Monumento Yonaguni es un gran misterio de la antigüedad. La existencia de este gigante sugiere una cultura basada en la agricultura, anterior a las civilizaciones ya conocidas, por lo que se estaría reescribiendo la historia de la humanidad.

El geólogo marino Masaaki Kimura, afirman que “se trata de una construcción artificial creada por una civilización prehistórica perdida hace más de 10.000 años", pero no todos piensan lo mismo. Algunos especialistas sostienen que “es una formación geológica natural, producto de procesos como la actividad volcánica o movimientos tectónicos”.

Esta pirámide en el mar de Japón causa debates sobre su origen (Fuente: archivo).

Cuáles son las dos principales hipótesis sobre la pirámide debajo del mar

Existen dos teorías sobre este gigante submarino, y ambas tienen explicaciones muy diferentes sobre este intrigante fenómeno.

Origen natural:

Según los geólogos que investigaron Yonaguni, las formaciones son resultados de procesos geológicos generados a través de la erosión por el agua y los terremotos en la zona. Esta rama de pensamiento afirma así que la similitud con una construcción humana sería pura coincidencia.

Para sostener esta hipótesis, señalan que las superficies y paredes de las terrazas siguen patrones naturales de los remolinos submarinos y la perforación de criaturas marinas.

Estructuras artificiales sumergidas:

El profesor Masaaki Kimura propone la teoría de las estructuras creadas por humanos hace más de 10.000 años, que debido al derretimiento de los hielos se fue cubriendo por el mar. Si esto fuera real, se trataría de la civilización más antigua jamás conocida.

Hasta el momento, no se encontraron artefactos arqueológicos que confirmen de forma concluyente su origen humano. Pese a eso, el Monumento de Yonaguni sigue siendo un foco de atracción para buzos, turistas y científicos de todo el mundo.