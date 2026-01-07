Un descubrimiento realizado en los Países Bajos, datado en diciembre de 2024, ha despertado un enorme interés en la comunidad científica y arqueológica internacional. Se trata de una tumba del Imperio Romano que contenía los restos de un hombre que, según las investigaciones, habría nacido en el llamado “año cero”.

El lugar del hallazgo fue la plaza Raadhuisplein de Heerlen, donde también se encontraron algunos objetos y vajilla de barro que serían de esta persona. Además, se encontró en un cuenco la palabra "Flac“, que sería la abreviatura de Flaccus, presunto nombre del soldado sepultado.

Descubrimiento arqueológico: ¿qué dijeron los especialistas sobre el hallazgo de esta tumba romana del “año cero”?

Este hecho marcó un antes y un después en la historia de esta ciudad neerlandesa, conocida como Coriovallum en aquellos tiempos, y posiciona a Heerlen como un enclave fundamental durante la expansión del Imperio Romano hacia el norte de Europa.

El emperador Augusto gobernó la zona hasta el año 20 d.C. (Foto: Instagram @gemeenteheerlen).

La tumba de Flaccus (Flaco, en español) se transformó en la más antigua hallada hasta estos días, dejando atrás a Lucius y Amaka, una pareja de alfareros que también yacían en un sepulcro de la zona y que vivieron un siglo y medio después que este soldado.

Cabe señalar que es el descubrimiento arqueológico más antiguo relacionado con la ocupación romana en Heerlen, pero que también confirma que este territorio estuvo habitado durante el reinado del emperador Augusto.

El sitio, ubicado cerca de antiguos caminos que conectaban a Coriovallum con otras rutas romanas importantes, refuerza la idea de que Heerlen fue un punto estratégico para el comercio y la expansión militar en los primeros años de nuestra era.

Descubrimiento arqueológico: ¿qué características tenía Coriovallum, la ciudad antigua donde se encontró la tumba?

Coriovallum fue uno de los primeros asentamientos en los actuales Países Bajos y su nombre remite a los baños públicos construidos en el sitio, que datan del año 40 d.C. A eso hay que sumarle una biblioteca y un restaurante.

Los objetos encontrados serán estudiados en detalle para determinar su uso y antigüedad. (Foto: Instagram @gemeenteheerlen).

En la misma excavación los expertos hallaron un raspador de piel de bronce, cuatro platos y un cuenco, enviados posteriormente al actual territorio de Italia.