Al momento de comprar huevos, una de las diferencias que más llama la atención es el color de la cáscara. Mientras algunos consumidores eligen los marrones porque los consideran más naturales o nutritivos, otros prefieren los blancos por su apariencia.

Sin embargo, esta característica tiene una explicación relacionada con la gallina que los pone y no determina cuál es más saludable, sabroso o conveniente para incorporar a la alimentación diaria.

Por qué hay huevos blancos y marrones y qué indica el color de la cáscara

La diferencia está principalmente en la raza de la gallina ponedora. Las gallinas de plumaje blanco suelen poner huevos con cáscara blanca, mientras que otras razas, generalmente de plumaje marrón, producen huevos de cáscara marrón. También existen variedades que pueden poner huevos con tonalidades diferentes, como azuladas o moteadas.

Huevos de ambos colores mezclados. Shutterstock

Según explica la empresa productora y distribuidora de huevos frescos Granja Valleval, el color de la cáscara responde a características genéticas de la gallina y no es un indicador de su calidad nutricional.

Por eso, encontrar un huevo blanco o marrón no significa que uno haya sido producido de manera más natural que el otro. La tonalidad tampoco permite determinar si fue criado en libertad o bajo otro sistema de producción.

Qué huevos son mejores para consumir y por qué los marrones pueden ser más caros

Desde el punto de vista nutricional, los huevos blancos y marrones son prácticamente iguales. El color exterior no modifica su contenido de proteínas, vitaminas ni minerales, y tampoco determina su sabor . Estas características pueden variar según la alimentación de la gallina y las condiciones de producción.

La diferencia de precio que suele existir entre ambos puede explicarse, en parte, por el tamaño de las aves. Algunas gallinas que ponen huevos marrones son más grandes y necesitan una mayor cantidad de alimento, lo que puede elevar los costos de producción.

Además, existe la percepción de que los huevos marrones son más naturales o de campo, una preferencia que también puede influir en su demanda y comercialización.

De qué depende la dureza de la cáscara del huevo

La resistencia de la cáscara tampoco está relacionada con que sea blanca o marrón, sino principalmente con la edad de la gallina. Las aves jóvenes suelen producir huevos con cáscaras más resistentes, mientras que las gallinas de mayor edad pueden poner huevos con una cubierta más fina.

En definitiva, ninguno de los dos colores es mejor para consumir y la elección puede depender del precio o de las preferencias personales, pero para evaluar la calidad de un huevo es más importante considerar su frescura y conservación.