El aguinaldo llega primero para estos jubilados: quiénes son los primeros en cobrar, según el calendario de pagos de diciembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará en diciembre la segunda cuota del aguinaldo, tal como está regulado por el artículo 31 de la Ley del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Los jubilados cobrarían sus haberes con aumento por movilidad, lo que ya permite calcular el aproximado de cuánto cobran en diciembre.

Quiénes serán los primeros en cobrar el aguinaldo

El aguinaldo se acredita en la cuenta de los adultos mayores en la misma fecha de pago que el haber. El calendario de pagos señala que el primer grupo en cobrarlo serán los beneficiarios con DNI terminado en 0 el miércoles 9 de diciembre.

El aguinaldo llega primero para estos jubilados: quiénes son los primeros en cobrar, según el calendario de pagos de diciembre. Fuente: ChatGPT

Luego, los depósitos se realizarán de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre.

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre.

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.

El aguinaldo llega primero para estos jubilados: quiénes son los primeros en cobrar, según el calendario de pagos de diciembre. Magnific

Cuánto cobran los jubilados en diciembre con aumento y bono

Los haberes previsionales incrementan mes a mes según la fórmula de movilidad. En diciembre, se tomará como referencia el dato de Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, por lo que el incremento sería equivalente a 2,17%.

De esta manera, el haber mínimo se ubicaría en torno a los $ 453.797. En caso de que se continúe con el pago del bono de refuerzo, el monto escalaría hasta los $ 523.797.

¿De cuánto sería el aguinaldo?

El artículo 31 de la Ley 24.241, que regula el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, establece que “se abonará una prestación anual complementaria, pagadera en dos cuotas, equivalente cada una al cincuenta por ciento” en los meses de junio y diciembre.

Como la jubilación mínima se ubicaría en torno a los $ 453.797, el SAC sería de $ 226.898,5. Para este cálculo no se debe tomar en cuenta el refuerzo de $ 70.000.

De esta manera, el haber de diciembre quedaría conformado de la siguiente manera: