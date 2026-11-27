El Senado sancionó la ley y la Iglesia celebró con una alusión al papa Francisco.

En esta noticia La reflexión de la Iglesia sobre la nueva ley contra la ludopatía

El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de prevención de la ludopatía . La Cámara alta aprobó la iniciativa con 72 votos positivos y ninguno negativo justo antes de que el texto perdiera estado parlamentario. La norma prohíbe la publicidad de apuestas en línea y exige controles biométricos para impedir el ingreso de menores de edad .

En esta línea, la Iglesia católica celebró la sanción definitiva tras meses de reclamos ante los legisladores en un texto que la Comisión Episcopal de Pastoral Social tituló “ Un paso hacia el cuidado de nuestra juventud ”. El organismo dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina respaldó el acuerdo parlamentario y agradeció la postura de los bloques políticos.

La reflexión de la Iglesia sobre la nueva ley contra la ludopatía

La entidad eclesiástica afirmó en su documento que la aprobación de la norma constituye “ un triunfo colectivo de toda la sociedad argentina ”. El texto sostuvo que el consenso legislativo “protege la vida y la salud integral de los jóvenes”, aunque advirtió que el trabajo preventivo debe continuar en las familias y en las escuelas.

Además, el texto de los referentes de la Iglesia en Argentina vincularon la medida con el mensaje del papa León XIV durante su visita a nuestro país y con su encíclica Magnifica Humanitas. Los obispos citaron las palabras del pontífice al señalar que “ ningún interés económico puede prevalecer sobre el desarrollo integral de la persona, ni justificar aquello que hiere la libertad interior del ser humano ”.

Por eso, la Pastoral Social convocó a “ tejer redes de cuidado y fraternidad para que ningún joven quede a merced de los mercaderes de la ilusión fácil ”. Durante el debate en el recinto, la senadora Patricia Bullrich también mencionó el compromiso del Sumo Pontífice y propuso bautizar la legislación con su nombre .

La Iglesia y Bullrich destacaron la influencia del papa León XIV en la sanción de esta ley. Prensa PBA

De esta forma, los referentes nacionales de la Iglesia católica festejaron la aprobación de la ley de ludopatía con la mención a las reflexiones de León XIV y aprovecharon para enfatizar en la importancia de su viaje por nuestro país.

¿Qué dice la Iglesia sobre el juego compulsivo?

La doctrina católica fija una postura precisa frente a las apuestas en el numeral 2413 del Catecismo. El texto establece que “ los juegos de azar no resultan contrarios a la justicia por sí mismos, pero se vuelven moralmente inaceptables cuando privan a la persona de los recursos necesarios para atender sus necesidades o las de su familia ”.

Sin embargo, el documento advierte que “la pasión del juego corre peligro de convertirse en una grave servidumbre”. De este modo, la Iglesia condena la adicción porque destruye la libertad del individuo y afecta el sustento del hogar.