Algunos titulares tendrán la posibilidad de cobrar en la antesala al fin de semana más esperado de octubre, que concentra una jornada de descanso extra por el feriado del Día de la Raza.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de octubre para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (AFH).

Algunos titulares tendrán la posibilidad de cobrar en la antesala al fin de semana más esperado de octubre, que concentra una jornada de descanso extra por el feriado del Día de la Raza.

Aquellos ciudadanos que busquen saber qué se necesita para cobrar antes del lunes 12 de octubre, tendrán que tomar nota del calendario de pagos difundido por la entidad. Cabe recordar que el esquema de distribución se organiza según la terminación del DNI del beneficiario.

¿Quiénes cobran antes del feriado del 12 de octubre?

De acuerdo al calendario de pagos que difundió la ANSES para el mes de octubre, un grupo de beneficiarios cobrará durante el jueves 8 y viernes 9 de octubre.

Calendario de pagos completo de AUH y AFH en octubre. (Foto: ANSES) ANSES

Se trata de los titulares de Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminados en 0 y 1, respectivamente.

Los pagos se retomarán el martes 13 de octubre, tras el feriado nacional del Día de la Raza. Quienes cobrarán a partir de esa fecha, serán los beneficiarios cuyos documentos terminen de la siguiente manera:

Martes 13 de octubre : DNI terminado en 2 .

Miércoles 14 de octubre : DNI terminado en 3 .

Jueves 15 de octubre : DNI terminado en 4 .

Viernes 16 de octubre : DNI terminado en 5 .

Lunes 19 de octubre : DNI terminado en 6 .

Martes 20 de octubre : DNI terminado en 7 .

Miércoles 21 de octubre : DNI terminado en 8 .

Jueves 22 de octubre: DNI terminado en 9.

¿Qué requisitos se deben cumplir para cobrar AUH y AFH?

Las condiciones para acceder a esta asistencia varían según se trate de la AUH o la AFH.

Requisitos para cobrar AFH

La Asignación Familiar por Hijo está dirigida a:

Trabajadores sen relación de dependencia, rurales o de temporada.

Monotributistas

Personas que cobran a través de una ART.

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

Titulares de jubilaciones y pensiones.

Personas que cobran una Pensión honorífica de Veteranos de Guerra.

Titulares de una Pensión no contributiva por Invalidez o una asignación por trasplante.

Para acceder, el titular debe tener actualizados sus datos personales y los de su grupo familiar en ANSES, además de informar un medio de cobro.

El hijo debe ser menor de 18 años, soltero y residir en el país. En caso de discapacidad, no existe límite de edad y se requiere una autorización vigente de ANSES.

Además, los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los topes vigentes. Esta condición no se aplica a la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad.

Requisitos para cobrar AUH

La Asignación Universal por Hijo está destinada a madres, padres o titulares con hijos a cargo que sean:

Desocupados.

Trabajadores no registrados o sin aportes.

Trabajadores de casas particulares.

Monotributistas sociales

El titular debe ser argentino y residir en el país. En el caso de extranjeros o naturalizados, se requieren al menos dos años de residencia en Argentina.

El hijo debe ser menor de 18 años y soltero. Para hijos con discapacidad, no existe límite de edad.

¿Qué otros beneficiarios cobran el jueves 8 y viernes 9 de octubre?

Según el cronograma de pagos que difundió la ANSES para este mes, los jubilados que perciben haberes mínimos y tengan DNI terminados en 0 y 1 cobrarán el próximo jueves 8 y viernes 9 de octubre, respectivamente.

Debido a que las primeras entregas ocurrirán en la previa a un fin de semana largo, los pagos restantes continuarán después del martes 13 de octubre.