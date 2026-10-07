La minería argentina sumó una noticia que refuerza las perspectivas de crecimiento del sector y el potencial geológico de la Puna jujeña.

Minera Aguilar confirmó el descubrimiento y la delimitación de un nuevo cuerpo mineralizado que, de acuerdo con los resultados obtenidos hasta el momento, permitiría extender la vida útil de la operación hasta el año 2043.

El anuncio representa un paso relevante para una de las explotaciones metalíferas históricas del país y llega en un momento en el que la industria busca consolidar nuevas inversiones, incrementar las exportaciones y sostener el empleo en las provincias mineras.

La compañía informó que la campaña de exploración avanza de acuerdo con el cronograma previsto. Hasta el momento se perforaron 4.000 metros de un programa total de 7.000 metros, lo que equivale a cerca del 57% de los trabajos planificados .

Los resultados obtenidos fueron calificados como altamente favorables y permitieron confirmar la existencia de un nuevo cuerpo mineralizado con leyes promedio de 25% de plomo, 20% de zinc y 500 gramos de plata por tonelada, indicadores que respaldan la continuidad del proyecto en el largo plazo.

La confirmación del recurso no solo mejora las perspectivas operativas de la mina, sino que también aporta previsibilidad para una actividad caracterizada por los largos plazos de inversión y desarrollo.

En minería, extender la vida útil de una operación constituye uno de los principales objetivos de las campañas de exploración . Cada nuevo cuerpo mineralizado permite amortizar infraestructura ya instalada, optimizar costos y sostener durante más tiempo la actividad económica asociada al yacimiento.

El hallazgo adquiere relevancia porque brinda una hoja de ruta para los próximos años y permite planificar nuevas etapas de inversión.

Según el cronograma difundido por la empresa, entre 2027 y 2029 se desarrollarán las tareas de preparación y desarrollo del nuevo cuerpo mineralizado. La producción comenzará en 2030, una vez concluidas esas etapas de preparación.

Ese esquema responde a los tiempos habituales de la minería metalífera, donde la exploración constituye apenas el primer paso de un proceso que luego incluye ingeniería, desarrollo subterráneo, obras de infraestructura y preparación de las áreas de explotación.

El avance también representa una señal positiva para Jujuy, una provincia que durante los últimos años se consolidó como uno de los principales polos mineros del país gracias al crecimiento de proyectos metalíferos y de litio.

La continuidad de operaciones de una mina tiene un efecto directo sobre el entramado económico regional. En ese sentido, la empresa destacó que el proyecto reafirma su compromiso con el desarrollo de la provinci a, el empleo local y la cadena regional de proveedores, aspectos considerados estratégicos para el crecimiento de la actividad minera.

El anuncio vuelve a poner de relieve la importancia de la exploración como motor de nuevas inversiones.

Minera Aguilar fue adquirida en 2021 a Glencore por el grupo Integra, encabezado por José Luis Manzano.

La confirmación del nuevo cuerpo mineralizado permite además aprovechar instalaciones, conocimiento operativo e infraestructura ya desarrollada, mejorando la eficiencia económica del proyecto respecto de una operación completamente nueva.

Con un programa de exploración que todavía debe completarse y etapas de desarrollo previstas para los próximos años, el proyecto abre un nuevo horizonte para una operación emblemática de la minería argentina y constituye una señal alentadora para un sector que busca seguir ampliando su aporte a las exportaciones, al empleo y al desarrollo productivo del norte argentino.

Para Argentina, donde la minería aparece como uno de los sectores con mayor potencial exportador de la próxima década, este tipo de avances adquiere una importancia adicional. Cada nuevo descubrimiento contribuye a fortalecer la cartera de proyectos y a consolidar una industria que demanda inversiones de largo plazo, tecnología y recursos humanos altamente calificados.