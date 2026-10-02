Un nuevo estudio regional analizó el ocio y el precio de las actividades recreativas en Latinoamérica, en el que posicionó a Argentina como uno de los países con más espacio ocioso disponible. La medición comparó los hábitos de descanso en 16 países de la región para evaluar las horas libres de las personas.

El trabajo fue elaborado por la plataforma Betsson a partir de datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y estadísticas de precios locales. Para calcular el margen ocioso, la investigación restó las horas laborales anuales y ocho horas de sueño diario al total de horas del año. Así, el reporte permitió cruzar el tiempo libre potencial con el valor estimado de algunas actividades de entretenimiento.

Los países con más tiempo libre de la región

En la medición del espacio ocioso potencial, Argentina se ubicó en lo más alto del ranking regional junto con Uruguay. Según el trabajo, los argentinos registran unas 4036 horas libres al año tras descontar la jornada de trabajo y el descanso nocturno.

En otras naciones con jornadas laborales más extensas el margen disponible resulta sustancialmente menor.

Sin embargo, los datos de las encuestas complementarias muestran que la percepción diaria es muy diferente para los ciudadanos. El 62 % de los argentinos encuestados afirmó que apenas dispone de tres horas o menos de tiempo libre real en un día cotidiano. Las obligaciones domésticas, el cuidado familiar y los traslados terminan recortando el margen que deja el empleo.

Los países con más tiempo libre en Latinoamérica:

Argentina / Uruguay: 4.036 horas al año Ecuador: 4.010 horas al año Brasil: 3.984 horas al año Panamá: 3.932 horas al año Chile: 3.906 horas al año

Argentina quedó posicionada como uno de los países con más tiempo libre.

¿Cuánto cuesta hacer actividades de ocio en Latinoamérica?

El análisis construyó un índice de costo relativo donde la media de los 16 países equivale a un valor de 100 puntos. La Argentina ocupó el puesto 12 de la lista con un índice de 89,5, lo que sitúa su oferta un 10,5 % por debajo del promedio regional.

De esta forma, nuestro país quedó posicionado entre los cinco mercados donde la rutina recreativa anual es la más económica en relación con el tiempo disponible en Latinoamérica.

Para confeccionar la media de consumo, se evaluaron gastos anuales como salidas a restaurantes, entradas de cine, recitales, eventos deportivos y cuotas de gimnasio. Esa canasta estándar tiene estos precios: