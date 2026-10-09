Confirmado | El Gobierno confirmó que le darán $100.000 a todos los jubilados que se encuentren en esta situación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó los depósitos para algunos titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones, que percibirán sus haberes antes del feriado del 12 de octubre.

Las acreditaciones de dinero comenzaron a realizarse el jueves 8 de octubre y continúan durante este viernes 9 para un grupo concreto de beneficiarios, como aquellos que perciben una Pensión No Contributiva (PNC).

El calendario de pagos que difundió el organismo a comienzos del mes establece un esquema de asignación de recursos según la terminación del DNI de casa pensionado. Conoce cuáles son los montos de cobro establecidos, fechas de cobro y requisitos para formar parte.

¿Quiénes cobran antes del feriado del 12 de octubre?

El calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC) contempla la acreditación de haberes entre el 8 y 15 de octubre para todos los que cobren la prestación en concepto de Vejez o Invalidez Laboral.

Los primeros beneficiarios que reciben su depósito son aquellos cuya fecha de cobro les fue asignada para el jueves 8 y viernes 9 de octubre. La condición establecida para recibir el dinero durante estas jornadas era contar con documento terminado en 0,1, 2 o 3 .

Calendario completo de pagos para PNC

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

Martes 13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

¿Cuánto dinero reciben los beneficiarios de PNC?

Las PNC incluyen distintas prestaciones destinadas a personas que cumplen determinados requisitos y no cuentan con una jubilación o pensión contributiva. Entre las categorías asistenciales, se encuentran las pensiones por Vejez y por Invalidez Laboral .

En octubre, el haber correspondiente a PNC por Invalidez y Vejez quedó establecido en $305.023,96. Con el bono de $70.000, la suma asciende a los $375.023,96.

¿Qué requisitos hay que cumplir para cobrar una PNC?

Los requisitos para acceder a una PNC varían según la categoría a la cual se busque aplicar, ya sea por Vejez o por Invalidez Laboral. La primera de ellas, se encuentra destinada a personas de 70 años o más que no cuentan con cobertura previsional o no contributiva.

La segunda, está dirigida a personas que no pueden trabajar por razones de salud y se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Para ser considerado elegible, deben poder acreditar una incapacidad laboral del 66% o más mediante Certificado Médico Oficial.

Calendario completo de pagos de las PNC durante octubre. (Foto: ANSES) ANSES

Requisitos para cobrar la PNC por Vejez

Tener 70 o más años de edad.

Ser argentino nativo o naturalizado, residente en el país. En este último caso debe haber residido en el país al menos durante 5 años antes de realizar la solicitud.

Las personas extranjeras deben haber residido en el país al menos durante 40 años antes de realizar la solicitud.

No cobrar, ni el titular ni su cónyuge, una jubilación, pensión o retiro de carácter contributivo o no contributivo, otorgado por cualquier régimen previsional.

No poseer bienes, ingresos ni recursos de otra naturaleza que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar conviviente, ni parientes obligados a prestar alimentos.

No encontrarse detenido a disposición de la Justicia.

En el caso de un matrimonio, la pensión por vejez se tramitará solamente en favor de uno de los cónyuges.

La ausencia definitiva del país hará perder el derecho al beneficio, desde el momento en que se tome conocimiento de ello.

Requisitos para cobrar la PNC por Invalidez Laboral

Acreditar una incapacidad laboral del 66% o más, mediante el CMO.

Tener hasta 65 años de edad

Ser argentino nativo, o naturalizado, residente en el país.

Si sos extranjero, deberás acreditar una residencia mínima continuada en el país de 10 años. En el caso de solicitantes menores de edad, son los padres o tutores quienes deben acreditar una residencia mínima continuada en el país de 3 años.

No cobrar jubilación ni pensión.

En caso de solicitantes menores de edad, los ingresos del grupo familiar no pueden superar las 4 jubilaciones mínimas.

Informe catastral con sello del organismo emisor a tu nombre o de tu cónyuge/conviviente. Si sos menor, a nombre de tus padres o tutor (este requisito es solo para residentes en Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén o Tierra del Fuego).

¿Qué otros pensionados cobran antes del feriado?

Además de los titulares de PNC, la ANSES asignó las dos jornadas hábiles previas al feriado del 12 de octubre como fechas de depósito de las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo.

Al igual que el resto de las pensiones, las acreditaciones de dinero se organizan por fecha, según la terminación del DNI.

De acuerdo a la información que proporcionó la ANSES a través de sus canales oficiales de comunicación, los titulares de jubilaciones y pensiones que cobrarán el viernes 9 de octubre son aquellos con documento terminados en 1.

¿Quiénes cobran a partir del martes 13 de octubre?