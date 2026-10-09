Los bancos establecen límites diarios para retirar efectivo de los cajeros automáticos, aunque el monto disponible puede variar según la entidad, el tipo de cuenta y la tarjeta de débito de cada cliente.

Antes de ir a un cajero, conviene conocer cuánto dinero se puede extraer y si existe la posibilidad de ampliar el tope desde el home banking o la aplicación bancaria.

Límites para sacar plata del cajero: cuánto efectivo se puede retirar por día, según cada banco

Los bancos establecen límites diarios para retirar efectivo de los cajeros automáticos, pero el monto disponible no es igual en todas las entidades.

La cifra puede variar según la tarjeta de débito, el tipo de cuenta y si la extracción se realiza en un cajero propio o de otra red.

De acuerdo con la información oficial consultada, estos son los datos que se pueden confirmar para las entidades seleccionadas:

Banco Límite de extracción Banco Galicia Hasta $400.000. Cajeros de otras entidades (Red Banelco y Red Link): hasta $60.000 por día. BBVA Puede variar entre $800.000 y $2.000.000 en cajeros automáticos de la entidad. ICBC $600.000 u $800.000 diarios (según el nivel de la tarjeta) Santander Hasta $900.000 para determinadas cuentas (SuperCuenta, SuperCuenta3, Infinity, Infinity gold); $1.700.000 para cuentas Platinum y Black Banco Provincia Hasta $400.000. El tope en bancos de otras entidades es de $60.000. Banco Nación Hasta $1.000.000 en cajeros automáticos de la entidad. Banco Ciudad Hasta $1.500.000 en cajeros de la entidad. Para otros cajeros de la Red Banelco, hasta $60.000

Los importes corresponden a la información disponible en las páginas oficiales consultadas y no implican que todos los clientes tengan habilitado el mismo monto.

En los casos en los que la documentación no permite confirmar un límite específico para retiros con tarjeta de débito, se indica expresamente que debe consultarse con el banco.

Cómo saber cuánto dinero se puede retirar del cajero

Antes de realizar una extracción, es necesario revisar el límite asignado a la tarjeta de débito y comprobar si existen topes diferentes para cajeros propios y de otras redes.

Algunas entidades permiten modificar esos montos desde el home banking o la aplicación. La posibilidad de hacerlo y el importe máximo autorizado dependen de las condiciones de cada banco.

Lo importante es distinguir el límite general informado por la entidad del monto que cada cliente tiene habilitado: no son iguales y pueden actualizarse con el tiempo.

Cómo aumentar el límite de extracción del cajero automático

Si el monto habilitado no alcanza para retirar todo el efectivo que necesitás, algunos bancos permiten modificar el límite diario de extracción desde el home banking o la aplicación bancaria.

Para comprobar si podés hacerlo, seguí estos pasos generales: