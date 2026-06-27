Oficial | Las amas de casa pueden solicitar una pensión de más de 620 euros después de esta edad

El trabajo del hogar y el cuidado de la familia han sido históricamente labores invisibilizadas en el ámbito financiero. Muchas personas, principalmente mujeres y amas de casa, dedican su vida entera a estas tareas sin la posibilidad de cotizar formalmente a la Seguridad Social.

Para mitigar esta situación y garantizar un respaldo económico en la vejez, Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ofrece una ayuda de 628 euros mensuales. No se trata de un subsidio exclusivo, sino de la Pensión No Contributiva (PNC) de Jubilación, un derecho diseñado para quienes no alcanzan los requisitos mínimos del sistema contributivo tradicional.

Oficial | Las amas de casa pueden solicitar una pensión de más de 620 euros después de esta edad Shutterstock

¿A qué edad se cobra y cuál es la cuantía oficial?

El acceso a la pensión no contributiva está estrictamente ligado a la edad del solicitante. De acuerdo con las normativas oficiales, los interesados pueden tramitar esta prestación a partir de los 65 años. Cumplir esta edad es el primer paso indispensable para optar al cobro de la ayuda.

En cuanto a las cuantías económicas fijadas por el Imserso, la distribución se organiza de la siguiente manera:

Cuantía íntegra : asciende a un total de 628,80 euros al mes.

Número de pagas : la ayuda se abona en 14 mensualidades al año, lo que incluye doce mensualidades ordinarias y dos pagas extraordinarias, acumulando un total de 8803,20 euros anuales.

Cuantía mínima del 25%: si el beneficiario dispone de otros ingresos alternativos pero sigue calificando dentro de los márgenes de pobreza estipulados, la ley garantiza que recibirá un mínimo de 157,20 euros al mes (2200,80 euros anuales).

Requisitos obligatorios para pedir la ayuda de 628 euros para amas de casa

No haber cotizado nunca a la Seguridad Social, o no haber alcanzado los 15 años requeridos para la jubilación ordinaria, no es un impedimento. Sin embargo, la normativa del Imserso impone estrictas condiciones de arraigo en el país para asegurar que la prestación se destine a residentes estables.

El Gobierno confirmó una pensión mensual para todas las amas de casa aunque nunca hayan cotizado. Fuente: Shutterstock

Para solicitarla, la persona debe haber residido de manera legal en territorio español durante un periodo mínimo de 10 años. Estos años deben haberse cumplido entre la edad de 16 años y los 65 años (momento de la solicitud).

Adicionalmente, el organismo exige que, de todo ese tiempo, dos años de residencia sean consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha en la que se inicia el trámite de la pensión.

El límite de rentas y la convivencia familiar

El factor determinante para la concesión de esta ayuda a las amas de casa es demostrar la carencia de ingresos suficientes. El umbral básico de vulnerabilidad económica individual está fijado en los 8803,20 euros anuales. Si los ingresos propios de la solicitante superan dicha cifra, la prestación es denegada.

No obstante, cuando la solicitante convive con otros familiares en el mismo domicilio, se aplica el principio de solidaridad familiar. En este escenario, se suman las rentas de todos los miembros de la unidad económica para evaluar el caso.

Los límites máximos acumulados varían en función del grado de parentesco (cónyuge o parientes de primer grado) y del número de convivientes, extendiendo el tope máximo permitido para que la solicitante no quede desamparada si los ingresos generales del hogar siguen siendo bajos...