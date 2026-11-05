La Asignación por Embarazo es un apoyo económico mensual destinado a personas embarazadas en situación de vulnerabilidad social

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un cambio en el pago de la Asignación por Embarazo para Protección Social. Desde noviembre, el organismo automatizará la acreditación del 20% que se retiene mensualmente durante la gestación, siempre que se hayan cumplido los controles médicos establecidos.

La medida busca evitar trámites presenciales y la presentación de documentación para cobrar el dinero acumulado. Para eso, el Ministerio de Salud enviará directamente a ANSES la información sobre la finalización del embarazo y el cumplimiento de los controles obligatorios.

¿Cómo se cobrará automáticamente el 20% retenido de la Asignación por Embarazo?

La Asignación por Embarazo es un apoyo económico mensual destinado a personas embarazadas en situación de vulnerabilidad social. Se paga durante los nueve meses de gestación: el 80% se acredita mensualmente y el 20% restante quedaba acumulado.

Con el nuevo sistema, ese porcentaje se cobrará automáticamente una vez registrado el nacimiento, siempre que la titular haya cumplido con los controles médicos requeridos y ANSES cuente con la información enviada por el Ministerio de Salud.

De esta manera, las beneficiarias que cumplan con las condiciones no tendrán que presentar formularios ni realizar gestiones extra para recibir el dinero retenido.

Las beneficiarias que cumplan con las condiciones no tendrán que presentar formularios ni realizar gestiones extra para recibir el dinero retenido. (Foto: Shutterstock)

Quiénes pueden cobrar la Asignación por Embarazo de ANSES

La prestación está destinada a personas embarazadas que se encuentren en determinadas situaciones laborales y sociales. Entre ellas:

Personas desocupadas (incluido cónyuge o conviviente).

Trabajadoras informales (con ingresos inferiores al salario mínimo).

Monotributistas sociales.

Trabajadoras y desempleadas de casas particulares registradas.

Personas inscriptas en programas sociales.

En esta línea, será necesario reunir otra serie de condiciones, tales como estar cursando un embarazo de 12 semanas o más, encontrarse inscripta en el Programa Sumar+ y realizar los controles médicos correspondientes. También se exige no tener obra social, con excepciones para determinados grupos.

Qué hacer si ANSES no acredita el 20% de forma automática

Si se cumplieron las condiciones pero ANSES no cuenta con el registro correspondiente, las titulares podrán presentar la documentación habitual en una oficina del organismo, con turno previo.

Para reclamar el 20% acumulado, deberán completar el formulario PS 2.10 de Acreditación de la Asignación por Embarazo para Protección Social y solicitar un turno para hacer el trámite presencial.

El plazo para gestionar el cobro es de hasta 12 meses desde la finalización del embarazo, ya sea por nacimiento, nacimiento sin vida o interrupción. Antes de asistir, ANSES recomienda revisar que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados en mi ANSES.