La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos correspondiente a septiembre de 2026. Durante esta semana, distintos grupos recibirán sus haberes de acuerdo con la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Entre el lunes 14 y el viernes 18 de septiembre se concentrará una nueva etapa del cronograma, que incluye jubilaciones y pensiones de hasta un haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo (AUE), además de las últimas acreditaciones de las Pensiones No Contributivas (PNC).

ANSES: quiénes cobran del lunes 14 al viernes 18 de septiembre

Para los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo, el organismo previsional estableció un esquema de pagos según la terminación del DNI.

La misma modalidad se aplica durante estos días a los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo.

El cronograma para esta semana quedó establecido de la siguiente manera:

Lunes 14 de septiembre : DNI terminados en 4.

Martes 15 de septiembre : DNI terminados en 5.

Miércoles 16 de septiembre : DNI terminados en 6.

Jueves 17 de septiembre: DNI terminados en 7.

Viernes 18 de septiembre: DNI terminados en 8.

Los beneficiarios cuyo DNI termine en 9 deberán esperar hasta el lunes 21 de septiembre para recibir el depósito correspondiente.

ANSES confirmó las fechas de pago de septiembre 2026 para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE y otras prestaciones según la terminación del DNI.

AUE: qué DNI reciben el pago esta semana

La Asignación por Embarazo (AUE) cuenta con un calendario de cobro diferente. Entre el 14 y el 18 de septiembre cobrarán:

DNI terminado en 2: lunes 14.

DNI terminado en 3: martes 15.

DNI terminado en 4: miércoles 16.

DNI terminado en 5: jueves 17.

DNI terminado en 6: viernes 18.

Pensiones No Contributivas: quiénes cobran el 14 de septiembre

El calendario de septiembre de las Pensiones No Contributivas (PNC) también tendrá su última jornada de pagos el lunes 14. En esa fecha se acreditarán los haberes de los beneficiarios cuyos DNI terminen en 8 y 9.

Para conocer la fecha exacta asignada, el lugar de cobro y el medio de pago, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí podrán consultar la información individual correspondiente a su prestación.