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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo que alcanza a 10 provincias.

El ingreso de aire frío provocará un marcado descenso de las temperaturas y, en algunas regiones, se esperan precipitaciones que podrían presentarse como lluvia, aguanieve o nieve.

Alerta amarilla por frío extremo: cuáles son las provincias afectadas

La alerta por frío extremo alcanza a sectores del centro y la Costa de Buenos Aires, además de zonas de Córdoba, Tucumán, La Rioja, San Luis, Mendoza y Neuquén.

Según el SMN, las temperaturas mínimas previstas son:

Buenos Aires: -3°C.

Córdoba: 2°C.

Tucumán: 4°C.

La Rioja: 2°C.

San Luis: 0°C.

Mendoza: 1°C.

Neuquén: 2°C.

El organismo señaló que estos valores pueden tener un efecto leve a moderado en la salud, aunque el impacto puede ser mayor entre los grupos considerados de riesgo.

Nevadas de hasta 20 centímetros en Santa Cruz y Tierra del Fuego

Por otro lado, el SMN emitió una alerta amarilla por nevadas para zonas de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En estas áreas se esperan valores de nieve acumulada de entre 10 y 20 centímetros. Además, el organismo no descarta que pueda registrarse lluvia en las zonas más bajas.

La combinación de bajas temperaturas y precipitaciones invernales podría generar condiciones adversas en las zonas alcanzadas por el alerta.

Alerta amarilla por lluvias en Santa Cruz

EFE

Santa Cruz también se encuentra bajo una advertencia de nivel amarillo por lluvias, particularmente en su sector sudeste.

El aviso incluye a Río Gallegos, la capital provincial. Para esta zona se prevén valores de precipitación acumulada de entre 10 y 20 milímetros.

En los sectores más elevados tampoco se descarta la presencia de nieve o lluvia y nieve, según informó el SMN.

Cómo estará el clima en el AMBA

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), este lunes comenzará con cielo algo cubierto.

Durante la jornada se espera un ambiente frío a fresco y ventoso, con cielo algo a parcialmente nublado.

La temperatura mínima será de 5°C, mientras que la máxima alcanzará los 16°C.

El escenario será diferente al de las zonas bonaerenses alcanzadas por la alerta de frío extremo, donde se esperan temperaturas mínimas de hasta -3°C.