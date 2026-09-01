El exjugador de la Selección Argentina y excompañero de Lionel Messi, Ever Banega, enfrenta una restricción judicial que le impide salir del país por un conflicto relacionado con el pago de la cuota alimentaria de su hijo Santiago, de 20 años . La medida fue dictada por una jueza de Rosario luego de varios años de incumplimientos y pagos irregulares.

La decisión se conoció en los últimos días y se suma a la inscripción del futbolista en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

En función de la información trascendida por la abogada que representa a Santiago y a su madre, en el expediente existía una cuota provisoria de aproximadamente 3.000 dólares mensuales que Banega debía abonar.

Por qué la Justicia prohibió salir del país a Éver Banega

Éver Banega, enfrenta una restricción judicial que le impide salir del país por un conflicto relacionado con el pago de la cuota alimentaria de su hijo Santiago, de 20 años. (Fuente: Wikimedia / Ludovic Péron) Ludovic Pron

La medida fue adoptada por una jueza de Rosario dentro de un expediente judicial que acumula varios años. De acuerdo con la abogada Laura Rechia, los pagos realizados por Banega fueron irregulares y los incumplimientos se profundizaron durante los últimos tres años.

Cabe recordar que la prohibición de salida del país en la gran mayoría de estas situaciones tiene como objetivo servir de herramienta para garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria.

Según consta en las declaraciones de la representante legal, el expediente contemplaba una cuota provisoria cercana a los 3.000 dólares por mes. Banega habría dejado de realizar esos pagos con regularidad y, como consecuencia, se acumuló una deuda.

Qué reclama el hijo de Ever Banega

El reclamo judicial no se limita al dinero que quedó pendiente. La representación de Santiago busca que el futbolista cancele la deuda acumulada y vuelva a cumplir regularmente con la cuota alimentaria.

La defensa a los reclamos del joven dio inicio a comienzos de 2025 y que posteriormente se avanzó hacia una resolución definitiva de la causa. Según explicó, esa sentencia permitió establecer los incumplimientos producidos durante distintas etapas del proceso.

En este contexto, se confirmó que actualmente no existe un acercamiento reciente entre el joven y su padre, pese a que anteriormente se había intentado que el conflicto pudiera resolverse mediante un encuentro personal.

La carrera de Éver Banega junto a Messi y su situación actual

Banega tuvo una extensa carrera profesional y fue compañero de Lionel Messi en la Selección Argentina. También vistió las camisetas de Boca Juniors, Valencia, Atlético de Madrid, Sevilla, Inter de Milán, Newell’s Old Boys y Al-Shabab, entre otros equipos.

Con la Selección, disputó 65 partidos y formó parte del plantel argentino que participó del Mundial de Rusia 2018. Además, fue campeón del Mundial Sub 20 de 2007 y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

En el fútbol argentino, Banega regresó a Newell’s y posteriormente tuvo un último paso por Defensa y Justicia. Según los reportes publicados sobre la causa, actualmente se encuentra sin club.

La restricción judicial que pesa sobre el futbolista está vinculada específicamente con el incumplimiento de la obligación alimentaria y busca que se regularice la situación reclamada dentro del expediente.