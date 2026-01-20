Año Nuevo Chino 2026: cuándo se celebra en Buenos Aires y dónde se hará el festival más grande en Argentina

El próximo sábado 21 y domingo 22 de febrero, la ciudad de La Plata será sede de una de las celebraciones más esperadas: el Año Nuevo Chino 2026, que marca el inicio del Año del Caballo de Fuego.

El encuentro tendrá lugar en Plaza Moreno (12 y 51) desde el mediodía y contará con entrada libre y gratuita.

Se espera la participación de más de 300 mil personas por jornada, lo que convierte a este evento en el festejo chino más grande del continente.

Organizado por la Fundación Pro Humanae Vitae (FPHV), la propuesta busca acercar la cultura oriental a través de espectáculos, gastronomía y actividades para toda la familia.

“Este encuentro representa más que un festejo, estamos celebrando el principal conglomerado entre Argentina y China del país”, expresó el presidente de la Fundación Pro Humanae Vitae, Rafael Velázquez.

“El Año Nuevo Chino es la consecuencia de un trabajo multidimensional que desarrollamos desde la Fundación con nuestros amigos chinos, siendo los principales impulsores de la relación bilateral entre ambos países en áreas clave como la ciencia, la tecnología, los negocios, la cultura y el arte”, agregó el titular de la entidad.

¿Qué actividades habrá en el Año Nuevo Chino en La Plata?

Durante dos días, el público podrá disfrutar de una agenda cargada de propuestas culturales y artísticas:

Más de 50 shows en vivo en el escenario principal.

200 puestos gastronómicos y artesanales con sabores y productos típicos.

Talleres de caligrafía china , recorte de papel y uso de palitos chinos.

Ceremonia del té tradicional .

Exhibiciones y prácticas de artes marciales: Kung Fu, Tai Chi, Taekwondo, Karate y Judo.

Desfile de moda imperial china y danzas típicas.

Shows de K-Pop , tango y música oriental.

Presentación de Leones y Dragones chinos en la tradicional Ceremonia de Clavado de Pupilas, símbolo de prosperidad y buenos augurios.

Gastronomía y cultura en el Barrio Chino de La Plata

Uno de los puntos más atractivos será el montaje del Barrio Chino de La Plata, donde se podrá degustar platos típicos y participar en experiencias culturales únicas.

El espacio contará con el programa CUGA (Circuito Urbano Gastronómico) y la feria Manos Platenses, que reunirá a emprendedores locales y artesanos.

Artistas internacionales y shows destacados en La Plata

El escenario principal recibirá a más de 20 artistas orientales que llegan al país exclusivamente para este evento. Entre las presentaciones más esperadas se encuentran:

Along , la revelación del pop chino.

Chino Cuartetero , fenómeno en redes sociales.

La compañía Tango por la Paz , que deslumbra en China.

Bandas locales y DJ sets para el cierre de cada jornada.

El Año Nuevo Chino en La Plata no es solo una fiesta: es el principal punto de encuentro cultural entre Argentina y China. Según la Fundación Pro Humanae Vitae, esta celebración fortalece la relación bilateral en áreas como ciencia, tecnología, negocios, arte y cultura.

