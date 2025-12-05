Se aproxima la llegada del Año Nuevo Chino. Esto quiere decir dos cosas; la primera, que la Serpiente de Madera culmina su tiempo de vida y deberá esperar 12 años más para volver bajo otro elemento y en segundo lugar, significa que un nuevo animal iniciará como nuevo singo reinante, en este caso, el poderoso Caballo de Fuego.

El Año Nuevo Chino es un evento muy especial y esperado por la cultura china que marca el inicio de un nuevo tiempo. El Año Nuevo Chino se celebrará con la Fiesta de las Flores el próximo 17 de febrero con la llegada de la luna nueva.

¿Cómo influirá el elemento Fuego en el Caballo para el 2026? Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuándo y a qué hora es el Año Nuevo Chino 2026?

La hora exacta de la entrada de la fase de la luna nueva, a nivel universal, será el 18 de febrero sobre las 05:43 de la mañana, en México, esa energía tendrá lugar sobre las 23:43 horas del 17 de febrero.

La celebración del Año Nuevo Chino es aún más especial que cualquier otra festividad similar, pues esta no se lleva a cabo un solo día, sino que tiene un inicio y un final que abarca días y semanas. Acá te damos un listado completo de las fiestas para celebrar el Año Nuevo Chino.

16 de febrero (Nochevieja): La celebración más importante, marcada por una gran cena familiar y el ritual de quedarse despierto hasta la medianoche.

17 de febrero (Día de Año Nuevo): Se dedica a visitar y saludar a familiares y parientes, hacer regalos y honrar a los ancestros.

18 de febrero (Día de los Suegros): Las mujeres casadas visitan a sus padres acompañadas por sus esposos e hijos.

19 de febrero (Día de la Rata): Se considera un día de mala suerte. Es común que las personas se queden en casa para descansar y pasar tiempo en familia.

20 de febrero (Día de la Oveja): Un día propicio para orar, hacer ofrendas o visitar templos.

21 de febrero (Romper Cinco): Se cree que los tabúes de los días anteriores ya no aplican a partir de este día.

22 de febrero (Día del Caballo): Es un buen día para deshacerse de cosas viejas y, para muchos, el momento de regresar al trabajo.

23 de febrero (Día de la Humanidad): Se cree que es el día en que la humanidad fue creada. Se alienta a la gente a pasar tiempo al aire libre.

24 de febrero (Día del Grano): El clima de este día se utiliza para predecir las cosechas del año. Muchas familias celebran una segunda “mini” cena de reunión.

25 de febrero (Cumpleaños del Emperador de Jade): Se rinde homenaje al “Emperador de Jade”, una deidad importante, con ofrendas e incienso.

26 de febrero (Festival de la Piedra): Similar al día anterior, se celebra el cumpleaños de la “piedra divina” con rituales parecidos.

27 de febrero (Día del Yerno): Se espera que los padres agasajen y entretengan a sus yernos.

28 de febrero a 2 de marzo: Días de preparación para el Festival de los Faroles, cocinando y creando decoraciones.

3 de marzo (Festival de los Faroles): El gran final de las festividades. Se encienden y cuelgan faroles, y es común ver danzas de dragones y adivinar acertijos en las calles.

El Caballo es el séptimo animal de la rueda zodiacal china. Grok IA

Características principales del Caballo del Horóscopo Chino

El Caballo es el séptimo animal de la rueda zodiacal china. En el horóscopo chino el Caballo simboliza libertad, movimiento y energía inagotable. Es un signo que ama la independencia, la aventura y las experiencias nuevas, destacando por su carisma, inteligencia práctica y espíritu trabajador.

Quienes nacen bajo este signo suelen ser apasionados, optimistas y directos al expresarse. El Caballo también tiene un fuerte magnetismo social, aunque puede mostrarse impaciente y cambiante cuando siente limitaciones o falta de reconocimiento en sus proyectos.

¿Quiénes son Caballo en el Horóscopo Chino?

Si naciste uno entre estas fechas, eres del signo Caballo en el Horóscopo Chino. También podrás ver a qué elemento pertenece tu Caballo.

Del 11-02-1918 al 31-01-1919 Caballo De Tierra

Del 30-01-1930 al 16-02-1931 Caballo De Metal

Del 15-02-1942 al 04-02-1943 Caballo De Agua

Del 03-02-1954 al 23-01-1955 Caballo De Madera

Del 21-01-1966 al 08-02-1967 Caballo De Fuego

Del 07-02-1978 al 27-01-1979 Caballo De Tierra

Del 27-01-1990 al 14-02-1991 Caballo De Metal

Del 12-02-2002 al 31-01-2003 Caballo De Agua

Del 31-01-2014 al 18-02-2015 Caballo De Madera

Del 17-02-2023 al 05-02-2027 Caballo de Fuego

¿Cómo influirá el elemento Fuego en el Caballo para el 2026?

En 2026, el Fuego potenciará las cualidades del Caballo, otorgándole determinación, entusiasmo y una energía vibrante que abrirá caminos para el liderazgo y la búsqueda de metas más ambiciosas en su vida, sugieren los expertos en el Horóscopo Chino.

Se aproxima el Año Nuevo Chino Fuente: Shutterstock Shutterstock

El elemento Fuego también impulsará la impulsividad y la necesidad de reconocimiento, por lo que el Caballo deberá cuidar sus emociones. Canalizar esta fuerza con disciplina le permitirá transformar retos en grandes oportunidades de éxito personal y profesional.