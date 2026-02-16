La penúltima semana de febrero dará comienzo con grandes expectativas por parte de quienes celebran la llegada del Año Nuevo Chino. No sólo se trata de un festejo milenario sino también del inicio de un nuevo ciclo ligado a la fortuna, las decisiones y los cambios personales. Este 2026, la fecha cae en febrero y trae consigo una energía particular que ya genera expectativas. A diferencia del calendario occidental, esta festividad no tiene un día fijo. Su comienzo depende de un fenómeno astronómico preciso, lo que hace que cada año cambie. Con la llegada del nuevo ciclo, también aparece una influencia simbólica que, según la tradición, impacta en distintos aspectos de la vida cotidiana. El interés crece porque cada Año Nuevo Chino está representado por un animal del zodiaco, acompañado por un elemento. Esta combinación define el tono espiritual del período y, según las creencias, puede favorecer a ciertos signos más que a otros. El Año Nuevo Chino 2026 comenzará el martes 17 de febrero de 2026, de acuerdo con el calendario lunar tradicional, y se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027. La fecha se determina por la segunda luna nueva tras el solsticio de invierno, por eso varía cada año entre finales de enero y mediados de febrero. Esta festividad marca el inicio de un nuevo ciclo no solo en el calendario, sino también en lo espiritual, emocional y simbólico. En distintas partes del mundo se realizan celebraciones con elementos tradicionales, especialmente en regiones con comunidades chinas, donde predominan rituales asociados a la prosperidad, la renovación y la buena fortuna. Con el comienzo del nuevo ciclo, muchas personas consultan el horóscopo chino para interpretar cómo influirá la energía del año en temas personales, laborales y emocionales. El animal del Año Nuevo Chino 2026 será el Caballo de Fuego, una combinación que ocurre cada 60 años dentro del zodiaco chino. El caballo simboliza energía, movimiento, libertad y determinación, mientras que el elemento fuego representa liderazgo, transformación, pasión y creatividad. Según la tradición, los años regidos por el Caballo suelen estar marcados por dinamismo, decisiones importantes y cambios significativos. Se asocia con personas independientes, sociables y orientadas a avanzar sin temor, lo que puede traducirse en oportunidades y desafíos durante el ciclo. EL animal se repite cada 12 años, pero la combinación con un elemento —como el Caballo de Fuego en 2026— solo vuelve cada seis décadas. Para quienes siguen esta tradición, el nuevo ciclo abre una etapa asociada a acción, renovación y oportunidades de cambio.