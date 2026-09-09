Detener un auto con caja automática parece una maniobra sencilla, pero existe una duda frecuente entre los conductores: si hay que mantener el freno, pasar directamente a parking o utilizar antes alguna otra posición. La forma de hacerlo puede ser especialmente importante al estacionar en una pendiente o cuando el vehículo todavía está en movimiento.

El mecánico español Ángel Gaitán, conocido por sus contenidos sobre automóviles, explicó cuál es el procedimiento que recomienda para evitar esfuerzos innecesarios sobre la transmisión. Según detalló, el primer paso siempre debe ser frenar completamente el vehículo y recién después seleccionar la posición P, correspondiente al parking.

Cómo poner correctamente la P en un auto automático

La indicación del especialista parte de una situación cotidiana: el conductor llega al lugar donde quiere detenerse y comienza a reducir la velocidad hasta detener por completo las ruedas. Una vez que el vehículo está inmóvil, recién entonces debe mover la palanca hasta la posición P.

Gaitán advirtió especialmente sobre el error de seleccionar parking cuando el auto todavía tiene un pequeño movimiento. “Paro con el freno y cuando las ruedas están completamente paradas meto la P. Esa es la manera correcta”, explicó el mecánico, quien comparte habitualmente consejos sobre mantenimiento y conducción.

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Qué sucede cuando se pone la P

La razón detrás de esta recomendación está en el funcionamiento de la transmisión. Al seleccionar la posición P se activa un mecanismo de bloqueo dentro de la caja de cambios, que impide que el vehículo pueda desplazarse libremente.

Por eso, activar el parking mientras las piezas de la transmisión todavía están en movimiento puede generar esfuerzos sobre ese mecanismo. Gaitán explicó que, aunque las cajas automáticas pueden variar según el modelo, en términos generales existe un elemento dentado y un sistema de bloqueo que inmoviliza mecánicamente el vehículo.

Los errores más comunes al manejar un auto automático

Además de no seleccionar la P hasta que el vehículo esté completamente detenido, existen otras prácticas que conviene evitar. Una de ellas es cambiar de D a R sin frenar primero, especialmente durante las maniobras de estacionamiento, ya que la transmisión debe detenerse antes de invertir el sentido de marcha.

Tampoco es necesario colocar la caja en N, punto muerto, cada vez que el auto se detiene en un semáforo. En condiciones normales, la transmisión está preparada para permanecer en D mientras el conductor mantiene presionado el freno. Y al estacionar en una pendiente, la recomendación es detener el auto, accionar el freno de mano y después seleccionar P, para evitar que todo el peso del vehículo quede apoyado sobre el mecanismo de estacionamiento.