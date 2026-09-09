Tapar el parabrisa del auto con papel aluminio: por qué recomendian aplicarlo y para qué sirve.

Entre los métodos caseros más utilizados por los conductores, cubrir el parabrisas con papel aluminio se ha establecido como una opción económica en comparación con los parasoles comerciales.

Esta acción se fundamenta en una propiedad física genuina del material: su capacidad para reflejar la radiación solar.

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Protección integral contra el calor y el sol

El papel aluminio tiene la capacidad de reflejar hasta un 98% de la radiación solar que incide sobre una superficie, lo que contribuye a disminuir la temperatura en el interior del vehículo cuando este permanece estacionado al aire libre.

Al colocarlo en el parabrisas con la cara brillante orientada hacia el exterior , actúa de manera análoga a los parasoles reflectantes que se comercializan específicamente para automóviles, cuyo funcionamiento se fundamenta en el mismo principio: reflejar los rayos solares antes de que atravesando el vidrio, calienten el habitáculo.

Esta técnica inicialmente se popularizó como una solución casera para las ventanas de las viviendas durante las épocas de calor, antes de ser aplicada al uso en vehículos, particularmente en las ventanillas traseras y el parabrisas.

Una alternativa asequible con ciertas limitaciones

A diferencia de los parasoles diseñados específicamente para vehículos —los cuales suelen integrar aluminio con otros materiales y presentan un diseño adaptado al parabrisas—, utilizar papel aluminio de cocina constituye una alternativa más artesanal:

se ajusta a las dimensiones del vidrio se sujeta con las escobillas del limpiaparabrisas o otros soportes improvisados.

Es fundamental aclarar que su utilización está concebida principalmente para el interior del automóvil, como medida de protección solar.

Por otro lado, la instalación de materiales reflectantes o poco transparentes en las ventanillas puede estar sometida a restricciones por los reglamentos de tránsito de diversas jurisdicciones, dado que esto puede disminuir la visibilidad tanto dentro como fuera del vehículo, un aspecto que es conveniente confirmar según cada ubicación antes de aplicar el mismo criterio a otras partes del automóvil.

El papel aluminio en el parabrisas opera como una opción casera y accesible a los parasoles convencionales, aprovechando la misma propiedad reflectante que disminuye la entrada de calor al interior del automóvil.