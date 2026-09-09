Suspenden el pago de este reconocido impuesto: el Gobierno confirmó quiénes serán los beneficiados en Chubut.

El Gobierno de Chubut confirmó la prórroga la exención del pago del Impuesto Inmobiliario para establecimientos ganaderos productivos ubicados fuera de los ejidos municipales.

La medida fue aprobada por amplia mayoría en la Legislatura y el gobernador Ignacio “Nacho” Torres destacó la normativa.

Suspenden el pago del impuesto inmobiliario

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo Provincial, busca beneficiar al sector ganadero a través de medidas excepcionales y transitorias que permitan aliviar la carga fiscal, potenciar y mantener las explotaciones y sostener una actividad estratégica para la economía.

El gobernador aseguró que la aprobación “demuestra que, cuando ponemos los intereses de los chubutenses por encima de cualquier diferencia, las cosas suceden y podemos lograr avances importantes para proteger nuestra economía”.

Suspenden el pago de este reconocido impuesto: el Gobierno confirmó quiénes serán los beneficiados en Chubut.

La normativa establece que las personas que realizaron los pagos durante 2026 y sean alcanzamos por la ley tendrán el beneficio de que los tomen en cuenta como pagos del gravamen correspondientes a 2027.

En este contexto, se prorrogan los vencimientos del Impuesto Inmobiliario correspondientes a los períodos 2023 y 2024 para los establecimientos comprendidos en la medida.

Quiénes serán los beneficiados por la ley y quien se encargará de la medida

La aplicación de la normativa estará a cargo de la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARECH).

La ley alcanza a inmuebles afectados directa y exclusivamente a la actividad ganadera y sus actividades conexas, siempre que acrediten su carácter productivo conforme a la reglamentación vigente.