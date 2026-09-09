Un importante país de América Latina tomó postura y ratificó su apoyo a la Argentina.

Brasil volvió a expresar su respaldo al reclamo argentino por la soberanía de las islas Malvinas. La postura fue ratificada por Eduardo Uziel, encargado de Negocios de la Embajada de Brasil en Buenos Aires, quien destacó que el apoyo de su país se mantiene como una posición histórica.

Durante un encuentro que reunió a representantes de distintos sectores de la política argentina, el diplomático remarcó la continuidad de la postura brasileña respecto del reclamo argentino sobre el archipiélago.

Qué dijo Brasil sobre las islas Malvinas

Uziel sostuvo que Brasil mantiene su respaldo a la posición argentina desde 1833 y señaló que se trata de una cuestión que trasciende los cambios de gobierno y las distintas coyunturas políticas de ambos países.

El representante brasileño también puso en valor los vínculos históricos que unen a Argentina y Brasil, además de la relación comercial y regional que mantienen ambas naciones.

La declaración tuvo lugar durante una recepción organizada con motivo del aniversario de la Independencia de Brasil. Del encuentro participaron diplomáticos, exfuncionarios de la Cancillería, legisladores y dirigentes de diferentes espacios políticos.

Qué dijo Brasil sobre las islas Malvinas. ChatGPT

El respaldo de Brasil a la Argentina por Malvinas

La ratificación de Brasil adquiere relevancia por tratarse de uno de los principales socios regionales de la Argentina y por el peso de ambos países dentro de los organismos de integración sudamericana.

El respaldo brasileño se mantiene pese a las diferencias políticas que existen entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva. Si bien ambos mandatarios han mantenido fuertes diferencias en distintos temas, la posición de Brasil sobre la cuestión Malvinas permanece sin cambios.

Desde Argentina, el reclamo por la soberanía del archipiélago constituye una política de Estado y forma parte de la agenda diplomática del país.

Malvinas y el apoyo de América Latina

La posición expresada por Brasil se suma al respaldo que la Argentina busca conservar entre los países de la región y en distintos ámbitos internacionales.

Para el Gobierno argentino, el acompañamiento de los países latinoamericanos resulta clave para mantener vigente el reclamo diplomático frente al Reino Unido.

En este sentido, la cuestión Malvinas continúa formando parte de las discusiones regionales y de los espacios multilaterales en los que Argentina plantea su reivindicación sobre las islas.