Aunque los SUV dominan cada vez más el mercado automotriz, los autos compactos continúan siendo una alternativa atractiva para miles de conductores. La razón es sencilla: ofrecen la practicidad que muchos necesitan para enfrentar el tráfico diario, encontrar estacionamiento con mayor facilidad y realizar recorridos urbanos sin las complicaciones que puede representar un vehículo de mayores dimensiones.

En un entorno donde la movilidad eficiente sigue siendo una prioridad, este tipo de modelos mantiene una presencia importante entre las preferencias de compra.

Los números acompañan esta tendencia. De acuerdo con el Reporte de Mercado Interno Automotor de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), elaborado con información del INEGI, el Nissan March alcanzó 31,401 unidades vendidas en México durante 2025. Con ese resultado, se ubicó entre los cinco vehículos más comercializados del país y concentró el 9.6% de las ventas del segmento de subcompactos. El desempeño del modelo refleja la presencia que mantienen los vehículos subcompactos dentro del mercado mexicano.

Además, el interés por este segmento responde a nuevas necesidades de movilidad. Para muchos conductores, la prioridad ya no es únicamente contar con un vehículo para trasladarse de un punto a otro, sino encontrar uno que combine facilidad de manejo, rendimiento, equipamiento y tecnología útil para la vida cotidiana. Es precisamente en este punto donde algunos modelos continúan logrando destacar dentro de un mercado cada vez más competidor.

Los conductores buscan un auto que combine practicidad, rendimiento, equipamiento y tecnología para el día a día (Foto: Nissan)

Lo que buscan hoy los conductores urbanos

Las expectativas de los compradores han evolucionado durante los últimos años. Hoy es común que los consumidores comparen aspectos como conectividad, integración con teléfonos inteligentes, sistemas de asistencia al conductor y equipamiento de seguridad antes de tomar una decisión. La experiencia a bordo se ha convertido en un elemento tan importante como el desempeño mecánico o el diseño exterior.

En ese contexto, el Nissan March 2026 se presenta como una propuesta enfocada en las necesidades del uso diario. El modelo incorpora un motor de 1.6 litros con 106 caballos de fuerza, transmisión manual de cinco velocidades y dirección eléctricamente asistida sensible a la velocidad. Nissan lo describe como un vehículo pensado para recorridos urbanos, actividades cotidianas y escapadas de fin de semana, una combinación que busca responder a distintos escenarios de movilidad.

La versión Advance TM añade una pantalla táctil de 6.75 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, tecnologías que permiten acceder a aplicaciones de navegación, servicios de música, llamadas y mensajes desde el sistema del vehículo. También incorpora llave inteligente iKey y botón Push Engine Start, características que reflejan cómo la conectividad se ha convertido en uno de los factores más valorados por los automovilistas modernos.

Seguridad y equipamiento que mantienen su atractivo

La seguridad también ocupa un lugar central en las decisiones de compra. Cada vez más conductores buscan vehículos que integren este tipo de equipamiento desde las versiones de entrada, especialmente cuando el automóvil será utilizado en trayectos diarios o familiares. En consecuencia, los sistemas de protección han pasado de ser un diferenciador a convertirse en un requisito básico para muchos consumidores.

En este punto, el Nissan March 2026 incorpora seis bolsas de aire, Control Dinámico Vehicular (VDC), Control de Tracción (TCS), frenos ABS, Distribución Electrónica de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA), monitoreo de presión de llantas e ISOFIX. La combinación de estos elementos, junto con su enfoque urbano, ayuda a explicar por qué este modelo sigue dando de qué hablar entre quienes buscan un auto compacto para la vida diaria.

Además, Nissan también cuenta con una gama pensada para responder a distintas necesidades de los conductores, con alternativas como Nissan Sentra, para quienes prefieren un sedán; Nissan Pickup, orientada al trabajo y la aventura; Nissan Magnite, dentro del segmento SUV; y Nissan Kait, como parte de su oferta de movilidad.