Desde la derogación de la Ley de Alquileres, propietarios e inquilinos pueden pactar libremente las condiciones del contrato, como la fórmula de actualización, la duración y el índice elegido para calcular los aumentos.

En este contexto, el Índice de Contratos de Locación (ICL) que publica diariamente el Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa utilizándose en aquellos contratos que lo establecieron como mecanismo de actualización.

El porcentaje de aumento depende de la periodicidad pactada en cada contrato, que puede ser trimestral, cuatrimestral, semestral, anual u otra.

Para octubre de 2026, los contratos que tengan una actualización anual por ICL tendrán un incremento del 31,67%, según los valores correspondientes al período.

ICL: cuánto aumentan los alquileres en octubre 2026 según la duración del contrato

Para los contratos que utilizan el ICL como mecanismo de actualización, las variaciones correspondientes a octubre dependen del período transcurrido desde el último ajuste.

Según los valores de la serie del BCRA utilizados para calcular las actualizaciones, los incrementos que pagarán en octubre 2026 serán:

Cada tres meses: 6,72%.

Cada cuatro meses: 9,83%.

Cada seis meses: 17,04%.

Cada doce meses: 31,67%.

Aumento de alquileres. Ilustración con IA

Cuánto habrá que pagar con una suba del 31,67%

Para conocer el nuevo alquiler hay que aplicar el porcentaje correspondiente sobre el valor vigente.

Por ejemplo, para un contrato que establece una actualización anual por ICL:

Un alquiler de $ 500.000 pasa a $ 658.350.

Un alquiler de $ 600.000 pasa a $ 790.020.

Un alquiler de $ 700.000 pasa a $ 921.690.

Estos ejemplos corresponden exclusivamente a una actualización del 31,67% . El monto final de cada contrato puede ser diferente si la cláusula establece otra periodicidad o un mecanismo de actualización distinto.

¿Es obligatorio firmar un contrato con índice ICL?

El ICL fue creado por la Ley 27.551, que estableció un mecanismo de actualización para los contratos de alquiler de vivienda alcanzados por ese régimen.

La normativa de 2020 establecía una actualización anual mediante el ICL, elaborado por el BCRA. Posteriormente, la regulación de los alquileres fue modificada y el régimen de actualización cambió.

Tras la derogación del régimen de alquileres, dejó de ser obligatorio utilizar el ICL para actualizar los contratos. Desde entonces, las partes pueden acordar la periodicidad y el mecanismo de actualización, como el ICL, el IPC u otro índice o fórmula, dentro del marco legal aplicable.

Dónde buscar el ICL

El BCRA publica sus valores diariamente y difunde las series mediante comunicaciones específicas. La Comunicación B 13228/2026, por ejemplo, corresponde a los valores del Índice para Contratos de Locación y fue publicada oficialmente el 17 de septiembre de 2026.

En la página de estadísticas del Banco Central, el ICL figura entre los principales indicadores.