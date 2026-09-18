Tras la derogación de la Ley de Alquileres, los aumentos de los contratos se acuerdan de manera libre entre las partes.

Es así que muchos inquilinos y propietarios optan por basarse en porcentajes como el Índice de Contrato de Locación (ICL) o el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En la actualidad, la duración, la moneda, la frecuencia de actualización y el índice se define en una negociación previa al ingreso a la locación.

Una de las fórmulas más elegidas en los contratos de alquiler es una duración de dos años, con aumento cuatrimestral o trimestral, e indexado al dato de la inflación.

Cuánto aumentarán los alquileres por IPC

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el dato de inflación de agosto 2026, el cual se mantuvo en un 1,7% mensual, acumulando un 21,3% en los primeros ocho meses del año.

Este dato será fundamental para calcular el aumento que tendrán los contratos que se actualicen en octubre en base al IPC, dado que se deberá sumar los porcentajes de los meses anterior.

Cómo calcular el aumento de alquiler en septiembre

Cómo calcular el aumento de alquileres por IPC en septiembre

El cálculo puede hacerse de manera manual, utilizando los porcentajes mensuales de inflación que son publicados por el INDEC.

Por ejemplo, para un ajuste cuatrimestral de un alquiler que debe actualizarse en septiembre, tendrá que sumarse el IPC de los cuatro meses anteriores y útlimos informados: abril, mayo, junio y julio.

Los porcentajes a tener en cuenta a nivel nacional son:

Abril: 2,6%

Mayo: 2,1%

Junio: 1,9%

Julio: 2,1%

¿Cuánto aumenta un alquiler de $ 600.000 en septiembre?

Sumando todos los porcentajes de un período de actualización cuatrimestral, el monto total de aumento ronda el 9,02%.

Es decir que un contrato que se abone $ 600.000, pasará a tener un incremento de $ 54.120 y pasará a pagar un total de $ 654.120.