Qué es el Régimen de Alquiler Social.

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos bonaerense presentó un proyecto para crear un Régimen de Alquiler Social, una iniciativa que busca reducir los gastos que deben afrontar determinados inquilinos al momento de ingresar a una vivienda en alquiler en la Provincia de Buenos Aires.

La propuesta fue presentada ante el diputado provincial Rubén Eslaiman, para su análisis y eventual tratamiento legislativo. Por el momento, se trata de un proyecto que se encuentra en tratativa.

Qué sería Régimen de Alquiler Social

El proyecto propone considerar como “Alquiler Social” a aquellos contratos cuyo monto locativo mensual inicial no supere el equivalente al sueldo básico correspondiente a la Categoría 20 por 48 horas de trabajo de un empleado de la Administración Pública Provincial, establecido por la Ley 10.430.

El valor utilizado como referencia para agosto de 2026 fue informado en $ 388.050,73. Ese monto funciona como referencia para determinar qué alquileres podrían quedar incluidos en el régimen de acuerdo con el proyecto presentado.

La propuesta también contempla que ese parámetro pueda adecuarse a las distintas regiones de la provincia, en línea con el criterio de segmentación planteado por sus autores.

El nuevo proyecto sobre alquileres.

Qué gastos dejarían de pagar los inquilinos si se concreta el proyecto

Uno de los principales objetivos del proyecto, enfocado en la Provincia de Buenos Aires, es reducir los costos que debe afrontar una persona al ingresar a una vivienda.

En caso de aprobarse, los inquilinos comprendidos en el régimen no pagarían determinados gastos vinculados con la celebración del contrato.

El proyecto contempla:

Honorarios de martilleros y corredores públicos: quedarían a cargo de los propietarios cuando correspondan a la intermediación en los contratos alcanzados.

Honorarios de otros profesionales : los costos de los profesionales que intervengan en la confección de los contratos también serían soportados por los locadores, de acuerdo con las escalas arancelarias correspondientes.

Informes del Registro de la Propiedad Inmueble: serían gratuitos para los locatarios alcanzados por el régimen.

Certificación de firmas: las certificaciones previstas para la contratación de servicios serían gratuitas para los inquilinos comprendidos.

Conexión y reconexión de servicios : las empresas prestadoras no cobrarían estos conceptos en los alquileres alcanzados.

Depósitos y cambios de titularidad: tampoco se cobrarían estos conceptos vinculados con los servicios en los contratos incluidos en el régimen.

Cómo funcionaría el contrato para acceder a los servicios

El proyecto establece una modalidad específica para acreditar el contrato de alquiler frente a las empresas prestadoras de servicios.

Para los inmuebles incluidos en el Régimen de Alquiler Social, se propone que sea suficiente presentar el contrato correspondiente con las firmas certificadas. La certificación podría realizarse mediante los Juzgados de Paz correspondientes o, cuando intervenga un profesional, mediante la firma y sello del matriculado, junto con la certificación del colegio profesional correspondiente. El proyecto contempla exenciones impositivas para esas propiedades.

Además, propone invitar a los municipios bonaerenses a adherir al régimen mediante exenciones de tasas y derechos municipales.

Es importante aclarar que se trata de beneficios propuestos por el proyecto. No son exenciones que actualmente estén vigentes para los propietarios.