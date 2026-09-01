Se aproxima un diluvio histórico el sábado 29 de agosto: fuertes tormentas y ráfagas azotarán la provincia de Buenos Aires.

Tras un inicio de semana con clima seco y fresco, un cambio brusco en el tiempo golpeará Argentina con intensas tormentas durante el martes 1 de agosto.

El pronóstico para la provincia de Neuquén advierte por condiciones climáticas adversas que se prolongarán por varios días con lluvias, granizo y nieve.

Cómo estará el clima en Neuquén, según el informe del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que durante el martes 1 de agosto llegará una fuerte tormentas a las localidades cordilleranas de Neuquén.

Se espera que las lluvias se prolonguen a lo largo de dos días en las localidades de San Martín de los Andes y Chapelco. Los informes esperan hasta 15 milímetros de agua acumulada con caída de granizo y nieve . La temperatura oscilará entre los -1° y 5° con ráfagas de viento de hasta 53 kilómetros por hora.

En Villa La Angostura, un poco más al sur, las precipitaciones serán constantes todo el martes y miércoles para acumular 16° con vientos de hasta 45 kilómetros por hora.

Alerta por tormentas fuertes este martes 1 de agosto: lluvias con granizo y ráfagas de viento en Neuquén. Generado con IA.

Cómo seguirá el clima en Neuquén en la semana

El pronóstico para Neuquén señala que durante la semana se mantendrán condiciones favorables con máximas de 18° y mínimas de 7°. Durante el miércoles podría haber lluvias con ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Hacia el fin de semana las temperaturas oscilarán entre los 2° y 15° con cielo despejado.

Pronóstico del tiempo para Buenos Aires

El tiempo en Buenos Aires comenzará el martes con mínimas de 9° y vientos inestables. Conforme pasen las horas, la temperatura escalará hasta los 18° con cielo despejado.

El miércoles y jueves la máxima trepará hasta los 20° con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias. Para el resto de la semana el SMN espera mínimas de 8° y máximas de 17° sin nubes ni probabilidad de precipitaciones.