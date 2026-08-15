Argentina se prepara para un fin de semana con condiciones meteorológicas inestables por el avance de un fuerte sistema de tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas ante la posibilidad de lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y caída de granizo en distintos puntos del país.

El pronóstico anticipa jornadas atravesadas por tormentas severas y abundantes precipitaciones en períodos breves, por lo que se recomienda seguir de cerca las actualizaciones oficiales.

Regresan las lluvias: qué regiones están bajo alerta del SMN

Un frente de tormentas avanzará sobre distintos sectores del Litoral argentino durante el domingo y el lunes feriado. De acuerdo con los informes oficiales, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos quedarán entre las zonas alcanzadas por el fenómeno, con lluvias y condiciones que podrían complicar las actividades al aire libre.

Shutterstock / Composición Canva

Cómo estará el clima provincia por provincia:

Santa Fe: temperaturas de entre 13° y 18° con lluvias torrenciales de hasta 25 milímetros acumulados en dos jornadas. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.

Entre Ríos: mínimas de 11° y máximas de 18° con actividad eléctrica y lluvias acumuladas de 20 milímetros.

Corrientes: hasta 33 milímetros acumulados de agua en ambas jornadas con máximas de 22°. Posible caída de granizo con vientos de hasta 40 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires, según el SMN

El tiempo en Buenos Aires estará marcado por lluvias, cielo nublado, viento y un progresivo descenso de las temperaturas.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones comenzarán a desmejorar durante el fin de semana y podrían mantenerse inestables hasta el martes.