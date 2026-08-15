Entre el sábado y el domingo se espera una de las etapas más extensas del episodio.

Un nuevo sistema de tormentas severas llegará al Medio Oeste con lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas de viento y riesgo de inundaciones repentinas.

Este periodo de precipitaciones se extenderá durante al menos cuatro días desde el sábado 15 de agosto. A continuación, el clima de los próximos días y las advertencias oficiales.

Se acerca el tormento del año: ¿Cuántos días se extiende este clima?

El período de mayor inestabilidad previsto por los expertos en meteorología de AccuWeather comprende sábado 15, domingo 16, lunes 17 y martes 18 de agosto.

Durante el sábado, las tormentas severas abarcarán una extensa franja desde las Montañas Rocosas hasta sectores del sudeste. En el Medio Oeste y el sudeste, los principales peligros serán las ráfagas dañinas y las inundaciones repentinas, mientras que en las Llanuras y las Rocosas también existe riesgo de granizo y lluvias torrenciales.

El domingo, el riesgo se concentrará principalmente en dos corredores: desde el valle de Ohio hasta el Atlántico medio y, por otro lado, desde el sudoeste de Dakota del Norte hasta el extremo noreste de Nuevo México . Para el lunes, el potencial de tiempo severo generalizado disminuirá, aunque todavía podrán registrarse tormentas fuertes.

El martes el foco volverá a situarse sobre el Medio Oeste, donde un frente favorecerá nuevas tormentas con granizo, fuertes ráfagas y riesgo de inundaciones , especialmente sobre terrenos que ya se encuentran saturados por las precipitaciones de los últimos días.

El período de mayor inestabilidad previsto por los expertos en meteorología de AccuWeather comprende sábado 15, domingo 16, lunes 17 y martes 18 de agosto. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento de 60 km/h: las zonas más afectadas

Entre el sábado y el domingo se espera una de las etapas más extensas del episodio. Para el domingo, podrían formarse tormentas capaces de producir ráfagas localizadas de entre 55 y 65 mph, equivalentes aproximadamente a 89-105 km/h, por lo que en realidad el pronóstico contempla velocidades considerablemente superiores a los 60 km/h. Los máximos locales podrían alcanzar incluso las 75 mph (unos 121 km/h).

Entre las principales zonas bajo riesgo se encuentran:

Illinois, Indiana y el valle de Ohio: lluvias y tormentas fuertes, con riesgo de inundaciones.

Virginia Occidental, Maryland y el norte de Virginia: aquí se pronostica uno de los mayores riesgos de inundaciones repentinas debido a los suelos saturados y al terreno.

Pittsburgh, Washington D. C. y Richmond: las áreas urbanas con drenaje deficiente podrían sufrir anegamientos rápidos.

Dakota del Norte hasta Nuevo México: posibilidad de granizo, lluvias torrenciales, inundaciones repentinas y ráfagas dañinas.

Nebraska, Minnesota, Alabama y Virginia: el lunes todavía podrán desarrollarse tormentas fuertes con ráfagas.

Nebraska, Iowa e Illinois: el martes volverán a quedar bajo amenaza de tormentas con granizo, ráfagas dañinas y nuevas inundaciones.

La preocupación es mayor en sectores del Medio Oeste que ya acumularon varias rondas de precipitaciones.