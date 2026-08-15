Un nuevo ingrediente gana terreno en las rutinas de cuidado facial y está marcando tendencia este 2026: los péptidos. Estas moléculas prometen piel más firme sin promesas de magia instantánea.

Los péptidos ganan protagonismo en las fórmulas antiedad, impulsados por una mejor comprensión de los procesos de envejecimiento cutáneo.

¿Qué son los péptidos y por qué se habla tanto de ellos?

Los péptidos son pequeñas cadenas de aminoácidos que actúan como mensajeros dentro de la piel. Su función es activar procesos que el organismo realiza naturalmente pero que, con el tiempo, pierden eficiencia: la producción de colágeno y la reparación celular.

“Funcionan como mensajeros que ayudan a la piel a poner en marcha procesos que naturalmente realiza, pero que con el paso del tiempo se vuelven menos eficientes”, explicó el dermatólogo Simón Scarano (MN 151.411).

A diferencia de otros activos, los péptidos no buscan resultados inmediatos. Trabajan junto al funcionamiento natural de la piel, por lo que sus beneficios se potencian con el uso constante y en combinación con otros ingredientes.

Foto: Gentileza.

Un enfoque distinto frente a las fórmulas tradicionales

Mientras que otros activos suelen asociarse a efectos visibles en el corto plazo, los péptidos apuestan a sostener procesos biológicos existentes. Esto explica por qué su eficacia se mide en semanas y meses, no en días.

La constancia es la clave de su efectividad, algo que los especialistas remarcan a la hora de recomendar rutinas que los incluyan. Por eso suelen aparecer combinados con retinol, ácido hialurónico o vitamina C en una misma fórmula, ya que la sinergia entre activos potencia sus resultados individuales.

Los dermatólogos coinciden en que este tipo de ingredientes representa un cambio de paradigma: ya no se trata de “borrar” el paso del tiempo, sino de sostener los procesos que la piel realiza por sí misma. Esa mirada explica por qué los péptidos empezaron a aparecer con más frecuencia en el packaging y en las recomendaciones de especialistas, incluso fuera de los consultorios dermatológicos.

El interés por este tipo de activos también responde a un cambio más amplio en la industria: la búsqueda de productos que acompañen el envejecimiento de la piel en lugar de prometer revertirlo por completo. Esta tendencia se enmarca, además, en un consumidor cada vez más informado, que busca entender qué hace cada ingrediente antes de incorporarlo a su rutina.

L’Oréal Paris incorporó los péptidos a su nueva línea de cuidado facial. Foto: Gentileza.

En el mercado local, L’Oréal Paris incorporó los péptidos a su nueva línea de cuidado facial. Es así que sumó el activo a su gama Revitalift Láser, orientada a personas mayores de 30 años. La línea combina péptidos con otros activos ya conocidos, como el ácido hialurónico y la vitamina C, en línea con la lógica de combinación que caracteriza a este tipo de ingredientes.

Es una rutina diseñada para actuar sobre distintos mecanismos del envejecimiento cutáneo y ayudar a lograr una piel con menos arrugas, mayor firmeza y luminosidad, reduciendo hasta siete años de arrugas en seis meses, según un estudio de la marca.

La propuesta incluye un sérum con péptidos y pro retinol, una crema de día y otra de noche, y un corrector de contorno de ojos, pensados para usarse de forma combinada dentro de la misma rutina.

Quienes quieran conocer el detalle completo de la gama pueden hacerlo en lorealparis.com.ar.