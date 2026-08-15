El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta generalizada ante el avance de diversos sistemas atmosféricos que impactarán con severidad al territorio mexicano durante este sábado 15 de agosto.

La interacción del monzón mexicano en el noroeste, la corriente en chorro subtropical y la onda tropical N.° 27 desplazándose hacia el sureste provocará precipitaciones intensas, rachas de viento destructivas y potencial caída de granizo. Las autoridades exhortan a la población a tomar precauciones ante el riesgo de deslaves, encharcamientos e incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Foto: Foco Uy

Durante el transcurso de la jornada, las condiciones meteorológicas se tornarán especialmente críticas en el sur y occidente del país.

Oaxaca se perfila como la entidad más afectada con pronóstico de lluvias puntuales intensas, mientras que una decena de estados registrarán precipitaciones muy fuertes. Adicionalmente, el ingreso de la nueva onda tropical N.° 28 al final del día reforzará el potencial de tormentas sobre la península de Yucatán y zonas colindantes.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (norte y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y sureste), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste y oeste), Nayarit (norte y centro), Jalisco (oeste, centro y este), Colima, Michoacán (norte), Puebla (norte), Guerrero (sur y este), Veracruz (sur) y Chiapas (norte, sur y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (sur, oeste y noroeste), Nuevo León (centro), Zacatecas (suroeste y sureste), San Luis Potosí (sur), Querétaro (norte), Estado de México (norte y noroeste), Hidalgo (norte), Guanajuato (sur) y Tabasco (oeste y este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Se viene el diluvio del año que durará 48 horas: lluvias fuertes, caída de granizo y vientos de hasta 70 km/h SMN + Canva

¿Cómo afectará el temporal a la Ciudad de México este sábado?

Para la capital del país se pronostica una mañana con cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado y presencia de bruma en diversas zonas.

Hacia la tarde, las condiciones meteorológicas cambiarán drásticamente con un incremento notable de la nubosidad, dándole paso a precipitaciones e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Se estiman temperaturas mínimas de 12 a 14 °C y máximas de 26 a 28 °C, con vientos del norte y noreste que podrían registrar rachas de hasta 35 km/h.

lluvias para este fin de semana. Conagua

Pronóstico meteorológico para el domingo 16 de agosto: intensificación de tormentas

Para el domingo, la fuerza de las precipitaciones se trasladará con mayor severidad hacia la franja del Pacífico central y el sur. La persistencia de canales de baja presión en combinación con la interacción de las ondas tropicales N.° 27 y N.° 28 mantendrá un ambiente altamente inestable sobre el occidente, centro y sureste de la República Mexicana.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (oeste) y Guerrero (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y sureste), Sinaloa (noreste y centro), Chihuahua (oeste, centro y suroeste), Durango (noroeste), Nayarit (sur), Michoacán (oeste, centro y norte), Oaxaca (oeste y norte), Tabasco (oeste y este) y Veracruz (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Colima, Morelos, Puebla (norte y este), Estado de México (suroeste) y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lunes 17 de agosto: el monzón y las ondas tropicales mantendrán las alertas encendidas

El inicio de semana continuará marcado por condiciones meteorológicas adversas en gran parte del territorio nacional. El monzón mexicano continuará incidiendo con fuerza sobre el noroeste, mientras que la circulación de las ondas tropicales dejará acumulados de agua significativos en el occidente del país.

Se mantendrá el riesgo elevado de inundaciones en zonas bajas, deslaves en regiones de montaña y afectaciones a la infraestructura vial debido a la intensidad de los vientos y el oleaje elevado en las franjas costeras del Pacífico.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro y sur) y Nayarit (centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y sureste), Chihuahua (suroeste y oeste), Durango (noroeste), Michoacán (norte y este) y Jalisco (oeste y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Colima, Guerrero (sur) y Estado de México (suroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Yucatán.