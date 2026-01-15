Alerta por la aparición de las polillas negras: qué problemas causan y las recomendaciones de los expertos. Foto: Monsquiteras 24H

Durante este verano de 2026, la invasión de polillas negras está llamando la atención de todos los expertos ante la gran cantidad de consultas acerca de reacciones alérgicas que provoca. Con el aumento de la temperatura y humedad es cada vez más común su presencia.

La principal zona en donde aparecieron estos insectos son en el Gran Buenos Aires, tal como los partidos Tigre, Escobar y Pilar. Este fenómeno estacional genera preocupación entre los vecinos por las erupciones cutáneas que provoca, especialmente en niños y personas con piel sensible.

¿Qué son las polillas negras y por qué aparecen ahora?

La polilla negra (Hylesia nigricans) es un insecto grande y oscuro que forma parte del ciclo natural de la región. Sus larvas (conocidas como “gata peluda”) se desarrollan desde septiembre, y hacia enero se convierten en mariposas adultas.

El calor intenso y la humedad del verano favorecen su proliferación. Son atraídas fuertemente por la luz artificial nocturna, lo que explica por qué entran en casas, piscinas y jardines iluminados.

¿Qué problemas causan las polillas negras en la salud?

Es importante entender que estas polillas no pican ni muerden. El problema real son los pelos microscópicos urticantes que liberan como mecanismo de defensa (tanto vivas como muertas).

Esas partes del cuerpo quedan en tu ropa, sábanas, muebles y superficies del hogar. Si entran en contacto con tu piel, pueden provocar dermatitis de contacto con síntomas como:

Picazón intensa

Enrojecimiento

Ronchas (parecidas a múltiples picaduras pequeñas juntas)

Ardor o inflamación

En casos graves: hinchazón importante o dificultad respiratoria (poco frecuente).

Los síntomas suelen aparecer horas después del contacto y pueden durar entre 7 y 14 días (hasta 2 semanas en algunos casos). Aumentaron las consultas médicas en enero, sobre todo en niños pequeños y personas alérgicas.

Las recomendaciones de expertos para prevenir y tratar

Los especialistas (dermatólogos y autoridades sanitarias de municipios como Tigre y Escobar) coinciden en estas medidas clave en el hogar:

Evitá encender luces exteriores durante la noche (jardín, pileta, galerías): es la principal atracción.

No dejes ropa colgada al aire libre para secar.

Instalá mosquiteros en puertas y ventanas.

Extremá la limpieza: sacudí bien ropa, sábanas y superficies donde puedan haberse posado.

No toques ni manipules las polillas (ni vivas ni muertas), ya que siguen liberando pelos urticantes.

Mantené ambientes ventilados y lo más limpios posible.

