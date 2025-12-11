La selva misionera argentina fue testigo de un inesperado hallazgo tras el avistamiento de una de las aves más poderosas de Sudamérica , cuyo rastro se había perdido hace más de 20 años.

En agosto de 2024, Sergio Moya, investigador y fotógrafo, junto a Manuel Encabo, experto en aves rapaces con posgrado en Biología de la Conservación, lograron capturar la imagen de un ejemplar juvenil de águila harpía, un hecho que representa un avance crucial en la conservación de esta especie.

Águila harpía: el proceso de investigación de 20 años para avistar al ave

La captura de la imagen de la joven águila harpía no fue casualidad, sino resultado de un arduo trabajo de investigación que comenzó hace más de 20 años .

Ambos científicos dedicaron horas de campo en busca de esta rara especie, recorriendo las reservas de Misiones y otras provincias argentinas como Formosa, Salta y Jujuy . A pesar de haber encontrado otros ejemplares de aves rapaces, el águila harpía se les había escapado hasta esa histórica mañana de finales de julio.

Durante su búsqueda, los investigadores enfrentaron la dificultad de trabajar en una zona selvática de gran extensión, con más de 240.000 hectáreas de bosque denso, lo que complicaba la localización del águila.

Además, las águilas harpías son aves escurridizas, que suelen volar bajo entre las copas de los árboles y son difíciles de avistar.

La clave para encontrar al águila

La localización de la joven águila fue posible gracias a la experiencia acumulada por Encabo y Moya, quienes conocían bien la zona y utilizaban técnicas como cámaras de largo alcance y el monitoreo de sonidos de la especie para atraer a las aves.

El avistamiento de este ejemplar joven, de unos dos años, ofrece un vistazo al estado de salud de la población de águilas harpías en la región.

El trabajo de Encabo, Moya y otros investigadores, como Facundo Barbar y el equipo de la Fundación Caburé, es clave para continuar el estudio y conservación de esta especie en peligro de extinción.

“Las aves rapaces van mudando las plumas todos los años. Van cambiando el color hasta que son adultas. En el caso de la harpía son seis años. Por el tamaño y el color de los pumas, es una hembra de dos años “, sostuvo Encabo al sitio Ladera Sur.

¿Cómo es el águila harpía?

El águila harpía es una de las aves rapaces más grandes del mundo, siendo la hembra más grande que el macho, alcanzando más de dos metros de envergadura y un peso de hasta 7 kilogramos. Es reconocida por sus plumas grises con una cresta de dos puntas en la cabeza.

Se trata de la primera prueba fotográfica del águila harpía desde 2004.

Su alimentación consiste en mamíferos de gran tamaño, tal como monos y perezosos. Suele habitar las selvas tropicales y subtropicales del Neotrópico, desde el sur de México hasta el noroeste de Argentina .

Águila harpía: amenazas y conservación de una especie en peligro

El águila harpía, una de las aves más grandes y poderosas del mundo, enfrenta serias amenazas que ponen en peligro su supervivencia. Aunque ha habitado las selvas de Sudamérica, su población ha disminuido drásticamente por estas razones:

Pérdida de hábitat : la deforestación en las selvas tropicales de Sudamérica ha reducido considerablemente las áreas adecuadas para su anidación y caza.

: la deforestación en las selvas tropicales de Sudamérica ha reducido considerablemente las áreas adecuadas para su anidación y caza. Caza furtiva : a pesar de ser una especie protegida en algunos países, la caza ilegal sigue siendo una amenaza significativa, ya que algunos la persiguen por considerarla un peligro para el ganado o por la creencia en sus propiedades medicinales.

: a pesar de ser una especie protegida en algunos países, la caza ilegal sigue siendo una amenaza significativa, ya que algunos la persiguen por considerarla un peligro para el ganado o por la creencia en sus propiedades medicinales. Reproducción lenta: las águilas harpías tienen una tasa reproductiva muy baja, con un solo pichón cada dos o tres años, lo que dificulta la recuperación de la población.

El papel del águila harpía en la cultura indígena sudamericana

Animal totémico y sagrado

Para los pueblos yanomamis y pemón del sur de Venezuela, el águila harpía es considerada protectora de los bosques tropicales lluviosos.

Su presencia está asociada a la fuerza, sabiduría y vigilancia, y se cree que tiene la capacidad de ver más allá del mundo físico, actuando como guardiana espiritual.

Relación con la mitología occidental

El nombre “harpía” proviene de la mitología griega, donde las harpías eran criaturas con cuerpo de ave y rostro de mujer, guardianas del Olimpo. Aunque esta etimología es occidental, ha influido en la percepción simbólica del ave en la región.

Símbolo de poder y conexión con lo divino

En muchas culturas amazónicas, las aves rapaces como la harpía son vistas como mensajeras entre el mundo terrenal y el espiritual.

Su vuelo majestuoso y su capacidad de cazar desde grandes alturas la vinculan con deidades del cielo o espíritus ancestrales.

Conservación como acto cultural

Para muchas comunidades indígenas, proteger al águila harpía es proteger su cultura, ya que su desaparición representa una pérdida espiritual y ecológica.

En Bolivia, por ejemplo, fue declarada Patrimonio Natural Departamental de Santa Cruz, reconociendo su valor más allá de lo biológico.

Presencia en rituales y mitología

En la región de la Mosquitia Nicaragüense, se ha documentado la importancia del águila harpía en los territorios indígenas como parte de su identidad cultural y ecológica.

Algunas comunidades utilizan plumas de harpía en ceremonias de iniciación, curación o protección, aunque hoy en día estas prácticas están reguladas para evitar daño a la especie.

