Alarma | Llega un diluvio histórico que pondrá en alerta a más de 33 millones de personas por inundaciones y lluvias extremas

Una tormenta histórica avanza sobre el sur y el centro-sur de Estados Unidos y ya colocó a más de 33 millones de personas bajo alertas por inundaciones y lluvias extremas. El evento es monitoreado de cerca por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Centro de Predicción del Tiempo (WPC) de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Las autoridades emitieron alertas de nivel Slight Risk y Moderate Risk para varias zonas, lo que en la escala del NWS implica probabilidad alta de que las precipitaciones superen los umbrales de inundación repentina en áreas densamente pobladas.

Cuáles son los estados más afectados

El foco principal del temporal se concentra en el este de Texas, el sur de Louisiana y el Valle del Mississippi, donde múltiples sistemas convectivos de mesoescala se desarrollan, impulsados por una vaguada en altura y una masa de aire cargada de humedad e inestabilidad.

Los estados con mayor riesgo son:

Texas y Oklahoma , con riesgo de inundaciones repentinas.

Arkansas y Louisiana , con lluvias acumuladas que pueden superar los registros históricos.

Mississippi, Alabama y parte del sudeste profundo, con alertas extendidas hasta fin de semana.

Un frente frío que avanza por las Grandes Llanuras y el Medio Oeste suma nueva energía al sistema, con múltiples rondas de precipitaciones intensas y tormentas severas que se superponen sobre las mismas regiones ya saturadas.

Qué se espera para el fin de semana y el lunes festivo

El panorama para el fin de semana previo al Memorial Day es de lluvia extendida sobre gran parte del este del país, con el foco más peligroso sobre el este de Texas y el Valle del Mississippi bajo-inferior, donde los acumulados podrían generar desbordamientos de ríos y pérdida de infraestructura vial.

Más de 33 millones de personas permanecen bajo advertencia por lluvias torrenciales. (REUTERS/Marco Bello/ARCHIVO)

El WPC advirtió que la situación puede empeorar el lunes si los sistemas no se disipan antes de impactar sobre zonas que ya acumularon semanas de lluvias superiores al promedio.

En este contexto, las autoridades locales de varios condados activaron planes de evacuación preventiva en áreas ribereñas y zonas bajas. Los embalses en Texas y Arkansas operan cerca de su capacidad máxima, lo que eleva el riesgo de desbordes controlados o emergencias.

En conclusión, este sistema climático combina los factores más peligrosos: suelo ya saturado, múltiples rondas de lluvias intensas y una ventana de tiempo extendida sin disipación.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

En tanto, este fin de semana el clima en CABA, según el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, será de la siguiente manera: