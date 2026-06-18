El SMN alertó por el regreso de las tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) monitorea el avance de un frente de tormentas que provocará durante el transcurso del jueves 18 de junio lluvias intensas y posible caída de granizo en distintos puntos de la Argentina.

El pronóstico del tiempo anticipa un escenario de inestabilidad que afectará principalmente a las regiones del NEA y parte de la zona central del territorio nacional.

Alerta amarilla por tormentas fuertes: cuáles son las zonas afectadas del país

El SMN confirmó para este jueves la alerta amarilla por el avance de tormentas durante el transcurso del jueves que afectarán amplias zonas del norte argentino.

Entre las provincias alcanzadas por las inclemencias climáticas se destacan:

Santiago del Estero (sudeste)

Santa Fe (norte)

Entre Ríos (norte)

Corrientes

Chaco (este)

Formosa (este)

Vuelven las lluvias a la Argentina y algunas provincias se mantienen en alerta amarilla. (Foto: Archivo) ChatGPT - creada con IA

Pronóstico de granizo, ráfagas y hasta 70 mm de lluvias acumuladas

Durante el transcurso de las próximas horas se esperan lluvias intensas que podrían generar acumulados de entre 30 y 70 mm. Aunque no se descarta que en algunos puntos se registren valores superiores de manera puntual.

Además, las tormentas previstas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento fuertes y posible caída de granizo en las regiones mencionadas.

¿Cuáles son las zonas con mayor potencial de precipitaciones?

Corrientes

Chaco (este)

Santa Fe (sectores del norte)

En estas regiones, la presencia de humedad en la atmósfera favorecerán la formación de núcleos convectivos más intensos.

¿Cuándo llueve en el AMBA?

Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se espera que durante el jueves 18 de junio se registren lloviznas de leve intensidad hacia el transcurso de la tarde.

El pronóstico del tiempo advierte por cielo cubierto y una gradual desmejora de las condiciones durante la segunda parte del día tanto para la Capital Federal como para el conurbano bonaerense.