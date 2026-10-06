La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realiza operativos territoriales donde pone a disposición Unidades de Atención Móvil en diferentes ciudades del país, en los que se facilitan trámites y se brinda asistencia con consultas relacionadas con la seguridad social.
Esto quiere decir que los ciudadanos podrán gestionar servicios y beneficios sin la necesidad de acudir a una oficina permanente del organismo. No obstante, las Unidades de Atención Móvil son temporales en lugar y se instalan en barrios, plazas, hospitales, zonas turísticas o localidades alejadas.
Cómo consultar las fechas de los operativos territoriales
Según las redes sociales de ANSES, en los operativos de atención “podés hacer trámites y consultas sobre asignaciones familiares, asesoramiento sobre jubilaciones y actualización de datos personales, entre otros”.
Las personas podrán asistir sin turno previo a las Unidades de Atención Móvil y, dependiendo de cada uno, los trámites pueden variar.
Entre los principales trámites se encuentran:
- Solicitud de Asignación Universal por Hijo (AUH) o por Embarazo.
- Trámites de asignaciones familiares o de pago único, como las asignaciones por Nacimiento, Matrimonio o Adopción.
- Presentación del certificado escolar obligatorio.
- Cambio de lugar de cobro o designación de apoderados.
- Acceso a la Tarifa Social en servicios esenciales.
- Generación de la Clave de la Seguridad Social.
Cabe destacar que conviene informarse previamente de qué trámites realiza la Unidad Móvil en la localidad o barrio, antes de acercarse. En todo caso, el organismo recalcó que es importante llevar el DNI.
Cómo consultar las fechas de los operativos territoriales paso a paso
Para saber dónde estarán los operativos territoriales, deberán:
- Consultar el listado de ANSES, el cual cambia cada semana.
- Poner en el buscador la localidad.
- Ver en el mapa dónde estará la Unidad de Atención Móvil.
- Revisar el día y horario de atención.
- Asistir con DNI y sin turno previo.
Cuáles son los otros canales de atención
Según ANSES, las personas cuentan con las siguientes vías de comunicación:
- Mi ANSES: hacé trámites y consultas desde tu computadora sin turno.
- App Mi ANSES: descargá la aplicación en tu celular o tablet para poder hacer trámites y consultas.
- Atención Virtual: solicitá asignaciones, gestioná el cambio de tu obra social y otros trámites con la ayuda de un operador.
- Atención telefónica: a través de la línea 130 podés realizar trámites y consultas las 24 horas sin tener que acercarte a nuestras oficinas. Para ser atendido personalmente, comunicate de lunes a viernes de 8 a 20.
- Atención en oficinas: encontrá la oficina de ANSES más cercana a tu domicilio.
- Terminales de Autogestión Electrónica (TAE): realizá trámites y consultas desde una oficina de ANSES de forma simple y rápida.
En conclusión, las personas cuentan con una variedad de canales de atención para su comodidad y realizar sus consultas correspondientes tanto de manera virtual, telefónica o presencial.