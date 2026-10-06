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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realiza operativos territoriales donde pone a disposición Unidades de Atención Móvil en diferentes ciudades del país, en los que se facilitan trámites y se brinda asistencia con consultas relacionadas con la seguridad social.

Esto quiere decir que los ciudadanos podrán gestionar servicios y beneficios sin la necesidad de acudir a una oficina permanente del organismo. No obstante, las Unidades de Atención Móvil son temporales en lugar y se instalan en barrios, plazas, hospitales, zonas turísticas o localidades alejadas.

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Cómo consultar las fechas de los operativos territoriales

Según las redes sociales de ANSES, en los operativos de atención “podés hacer trámites y consultas sobre asignaciones familiares, asesoramiento sobre jubilaciones y actualización de datos personales, entre otros”.

Las personas podrán asistir sin turno previo a las Unidades de Atención Móvil y, dependiendo de cada uno, los trámites pueden variar.

ANSES realizará operativos de atención en distintos puntos del país: cómo consultar las fechas.
ANSES realizará operativos de atención en distintos puntos del país: cómo consultar las fechas.anses

Entre los principales trámites se encuentran:

  • Solicitud de Asignación Universal por Hijo (AUH) o por Embarazo.
  • Trámites de asignaciones familiares o de pago único, como las asignaciones por Nacimiento, Matrimonio o Adopción.
  • Presentación del certificado escolar obligatorio.
  • Cambio de lugar de cobro o designación de apoderados.
  • Acceso a la Tarifa Social en servicios esenciales.
  • Generación de la Clave de la Seguridad Social.

Cabe destacar que conviene informarse previamente de qué trámites realiza la Unidad Móvil en la localidad o barrio, antes de acercarse. En todo caso, el organismo recalcó que es importante llevar el DNI.

Cómo consultar las fechas de los operativos territoriales paso a paso

Para saber dónde estarán los operativos territoriales, deberán:

  • Consultar el listado de ANSES, el cual cambia cada semana.
  • Poner en el buscador la localidad.
  • Ver en el mapa dónde estará la Unidad de Atención Móvil.
  • Revisar el día y horario de atención.
  • Asistir con DNI y sin turno previo.

Cuáles son los otros canales de atención

Según ANSES, las personas cuentan con las siguientes vías de comunicación:

  • Mi ANSES: hacé trámites y consultas desde tu computadora sin turno.
  • App Mi ANSES: descargá la aplicación en tu celular o tablet para poder hacer trámites y consultas.
  • Atención Virtual: solicitá asignaciones, gestioná el cambio de tu obra social y otros trámites con la ayuda de un operador.
  • Atención telefónica: a través de la línea 130 podés realizar trámites y consultas las 24 horas sin tener que acercarte a nuestras oficinas. Para ser atendido personalmente, comunicate de lunes a viernes de 8 a 20.
  • Atención en oficinas: encontrá la oficina de ANSES más cercana a tu domicilio.
  • Terminales de Autogestión Electrónica (TAE): realizá trámites y consultas desde una oficina de ANSES de forma simple y rápida.

En conclusión, las personas cuentan con una variedad de canales de atención para su comodidad y realizar sus consultas correspondientes tanto de manera virtual, telefónica o presencial.