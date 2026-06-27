Alerta monotributistas: cuándo es la próxima recategorización, quiénes deben hacerla y cuál es la fecha clave que no hay que dejar pasar Fuente: Archivo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ya tiene definida la próxima recategorización del Monotributo y los contribuyentes que hayan registrado cambios en su actividad deberán cumplir con este trámite obligatorio antes de la fecha límite para evitar inconvenientes con su categoría.

El organismo realiza este procedimiento dos veces por año con el objetivo de verificar si cada contribuyente continúa dentro de la escala que le corresponde según su nivel de actividad.

Alerta monotributistas: cuándo es la próxima recategorización, quiénes deben hacerla y cuál es la fecha clave que no hay que dejar pasar Fuente: Archivo

Cuándo vence la próxima recategorización del Monotributo

La recategorización del Monotributo se realiza dos veces por año y las fechas establecidas por ARCA son:

Hasta el 5 de febrero .

Hasta el 5 de agosto.

Para la recategorización correspondiente a agosto de 2026, los monotributistas deberán analizar los parámetros registrados entre julio de 2025 y junio de 2026 , ya que ese período es el que toma como referencia el organismo para determinar si corresponde mantener o modificar la categoría.

Qué analiza ARCA para determinar la categoría

La categoría del Monotributo no depende únicamente de la facturación, debido a que ARCA contempla distintos parámetros para verificar si el contribuyente continúa correctamente encuadrado dentro del régimen.

Alerta monotributistas: cuándo es la próxima recategorización, quiénes deben hacerla y cuál es la fecha clave que no hay que dejar pasar Fuente: Archivo

Las variables que deben revisarse son:

Los ingresos brutos acumulados durante los últimos 12 meses.

El consumo de energía eléctrica.

Los alquileres devengados, cuando corresponda.

La superficie destinada al desarrollo de la actividad.

Si alguno de estos parámetros supera los límites de la categoría vigente o queda por debajo de ellos, corresponde efectuar la recategorización.

Cómo hacer la recategorización paso a paso

El trámite se realiza de manera totalmente online desde el portal oficial de ARCA y puede completarse en pocos minutos.

Para hacerlo es necesario:

Ingresar al sitio de ARCA con CUIT y Clave Fiscal. Acceder al servicio Monotributo. Seleccionar la opción “Recategorizarme”. Revisar la información de facturación que muestra el sistema. Confirmar o corregir los datos relacionados con ingresos, alquileres, consumo eléctrico y superficie afectada. Verificar la categoría resultante. Confirmar el trámite y descargar el comprobante correspondiente.

Una vez finalizado el proceso, el sistema genera el Formulario F.184 y permite descargar la nueva credencial de pago.

La recategorización simplificada agiliza el trámite

ARCA mantiene vigente el sistema de recategorización simplificada , una modalidad que facilita considerablemente el procedimiento.

Al ingresar al portal, el organismo muestra automáticamente la facturación registrada durante los últimos 12 meses y propone la categoría que le correspondería al contribuyente. Si la información es correcta, simplemente puede aceptarse la propuesta; si existen diferencias, los datos pueden modificarse antes de confirmar la recategorización.

Este sistema permite reducir errores y agilizar una gestión que todos los años deben revisar millones de monotributistas.

Quiénes no tienen que hacer la recategorización

No todos los inscriptos en el Monotributo están obligados a realizar este trámite y existe un grupo que no debe recategorizarse.

Quedan exceptuados quienes, luego de revisar todos los parámetros, continúan dentro de la misma categoría y no registran cambios respecto de los límites establecidos por ARCA.

Tampoco deben recategorizarse aquellos contribuyentes que llevan menos de seis meses de actividad dentro del régimen simplificado, ya que aún no cuentan con el período necesario para efectuar la evaluación anual.