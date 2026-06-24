Más de 4 millones de monotributistas de Argentina deberán tener en cuenta si su facturación supera los límites de su categoría expresados en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con el objetivo de saber si deben recategorizarse o pueden quedarse en el escalón del régimen simplificado en el que se encuentran. Los contribuyentes deben verificar si los parámetros de su actividad superan los limites o son inferiores a la categoría vigente La fecha límite para poder realizar el trámite de nueva categoría es el 5, tanto de agosto o de febrero, según la época del semestre en la que corresponda hacerlo. Tal como indica ARCA, la recategorización se realiza dos veces al año: en agosto y febrero. Además, se deben tomar en cuenta los últimos 12 meses de actividad. Los parámetros que deben tenerse en cuenta son: ingresos, alquileres, superficie afectada a la actividad y energía eléctrica consumida. Si no hubo cambios significativos, en esas categorías, no debe realizarse ningún trámite y el contribuyente puede quedarse en su escalafón. Existen consecuencias de no realizar la recategorización voluntaria. Se treta de la recategorización de oficio, la cual consiste en un procedimiento hecho por ARCA cuando el contribuyente tiene una gran diferencia en los parámetros de la categoría y no realiza el trámite por motu proprio, por lo que la propia agencia realiza el cambio. Toda aquella persona que haya sido recategorizada de oficio será notificada previamente en su Domicilio Fiscal Electrónico. El mensaje se enviará dentro de los 10 días hábiles administrativos, posteriores a la fecha de vencimiento de recategorización. En el caso de que un contribuyente quiera reclamar porque cree que la recategorización de oficio fue realizada incorrecta o injustamente, podrá apelar la categoría asignada por el ente recaudador. La apelación sólo podrá realizarse dentro de los 15 días de recibida la notificación. Para hacerlo, los interesados deberán ingresar a servicio con clave fiscal y seguir estos pasos: También pueden hacerse apelaciones fuera de término, una vez vencido ese plazo, mediante el trámite llamado “Recategorización de oficio del Monotributo – Recurso fuera de término”. Tras el nuevo Pacto Fiscal, el fisco aclaró que la tenencia declarada voluntariamente en el Régimen de Regularización de Activos no se considera antecedente a los fines de la exclusión o recategorización, respecto de los períodos anteriores a la declaración de bienes. Según indicó ARCA, una vez confirmada la decisión administrativa, la recategorización de oficio produce efectos por semestre calendario: Por último, destacaron que las obligaciones de pago se aplican a partir de esos períodos devengados. Paso a paso para hacer la recategorización simplificada del Monotributo