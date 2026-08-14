El fin de semana llegará con lluvias intensas, tormentas eléctricas y posible caída de granizo en buena parte de México. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa precipitaciones que podrían alcanzar hasta 150 milímetros entre el sábado 15 y el domingo 16 de agosto, con los mayores acumulados en estados del noroeste y occidente del país.

El pronóstico apunta a un escenario especialmente complicado para Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit, donde se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas durante el sábado. La situación continuará el domingo, aunque los mayores acumulados se concentrarán en otras regiones, incluida una zona de Guerrero.

Clima para el fin de semana CONAGUA

¿Qué estados recibirán el mayor golpe de las lluvias el sábado?

El sábado 15 de agosto será uno de los días más lluviosos del periodo. El SMN pronostica lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit. Esto significa que algunas zonas podrían acumular una cantidad considerable de agua en pocas horas, elevando el riesgo de encharcamientos e inundaciones.

Además, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Estado de México. A esto se sumarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en entidades como Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato y Tabasco.

El escenario no estará acompañado únicamente de lluvia. El organismo meteorológico advierte que las precipitaciones fuertes y muy fuertes pueden presentarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Se aproxima el diluvio histórico del año: 24 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. Shutterstock / Composición Canva

Domingo 16: las tormentas continuarán y Guerrero prende las alertas

Para el domingo 16 de agosto, el pronóstico mantiene condiciones de lluvia en distintas regiones del país. Guerrero tendrá lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros, mientras que Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Estado de México tendrán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros.

También se esperan lluvias de entre 25 y 50 milímetros en Colima, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, mientras que otras entidades del centro, norte y sureste tendrán intervalos de chubascos. El SMN prevé que la actividad de lluvias esté acompañada por actividad eléctrica y mantiene la posibilidad de granizo en diferentes zonas.

Este comportamiento será consecuencia de la interacción de varios sistemas meteorológicos. El SMN señala que durante el periodo actuarán el monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además de divergencia en altura. Estos fenómenos mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en buena parte del territorio nacional.

¿Qué riesgos pueden provocar las tormentas?

La combinación de lluvias intensas, actividad eléctrica y fuertes rachas de viento puede generar afectaciones importantes. El SMN advierte sobre posibles deslaves, inundaciones en zonas bajas, encharcamientos y aumentos en los niveles de ríos y arroyos. También existe riesgo de caída de árboles y anuncios publicitarios por las rachas de viento.

En las costas del Pacífico también se prevé mar de fondo con oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Para Veracruz y Tabasco se pronostica oleaje de entre 1 y 2 metros.

CDMX: así será el clima para hoy viernes 14 de agosto

En la Ciudad de México también se esperan lluvias este viernes. El pronóstico del SMN contempla chubascos con lluvias puntuales fuertes, además de viento de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

En la Ciudad de México también se esperan lluvias este viernes. CONAGUA

De acuerdo con la información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, ya se observan zonas de lluvia de intensidad moderada a fuerte sobre las partes altas de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan, y se prevé que las precipitaciones se intensifiquen y generalicen durante la tarde.

Por ello, la recomendación para quienes se encuentren en la capital es mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales, especialmente ante la posibilidad de acumulación de agua y afectaciones viales durante las horas de mayor precipitación.