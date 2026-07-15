Alerta máxima por la llegada de El Niño: esperan fuertes tormentas y hay riesgo extremo por un temporal en estas zonas Fuente: Archivo

Tras varios días marcados por el frío y condiciones relativamente estables en gran parte del país, los pronósticos anticipan un cambio importante del tiempo.

Los especialistas advierten que, hacia la segunda mitad de la semana, podrían desarrollarse tormentas fuertes con lluvias intensas, granizo, ráfagas de viento y abundante actividad eléctrica en distintas regiones de la Argentina.

Según las últimas proyecciones meteorológicas, este escenario estaría favorecido por la influencia del fenómeno El Niño, que comenzará a interactuar con otros factores atmosféricos capaces de potenciar la formación de temporales severos durante varios días consecutivos .

Por qué El Niño favorece la formación de tormentas intensas

Los modelos meteorológicos indican que la circulación atmosférica comenzará a modificarse a partir del jueves 16 de julio, mientras que el viernes 17 las condiciones se volverían aún más favorables para la aparición de fenómenos de mayor intensidad.

Alerta máxima por la llegada de El Niño: esperan fuertes tormentas y hay riesgo extremo por un temporal en estas zonas Fuente: Archivo

De acuerdo con el análisis publicado por Meteored, El Niño fortalece la corriente en chorro subtropical, un sistema de vientos intensos que circula en las capas altas de la atmósfera y que cumple un papel clave en el desarrollo de tormentas de gran magnitud.

Al mismo tiempo, también favorece una mayor intensidad de la corriente en chorro de bajo nivel sudamericana, encargada de transportar aire cálido y muy húmedo desde la Amazonía hacia Paraguay, el norte argentino y posteriormente otras regiones del Cono Sur .

Cuándo comenzaría el temporal y cuánto podría durar

Los pronósticos señalan que las primeras tormentas comenzarían a desarrollarse desde el jueves 16 de julio, aunque el escenario más complejo llegaría entre el viernes 17 y el fin de semana.

Si las condiciones se mantienen, la inestabilidad podría prolongarse durante varios días e incluso extenderse hacia la próxima semana, afectando a distintas regiones del país.

Alerta máxima por la llegada de El Niño: esperan fuertes tormentas y hay riesgo extremo por un temporal en estas zonas Fuente: Archivo

Por ese motivo, los especialistas recomiendan seguir la evolución de los pronósticos oficiales durante los próximos días, ya que la ubicación exacta de las tormentas y el nivel de intensidad podrían modificarse conforme avance la semana.

Qué fenómenos podrían registrarse en Argentina

La combinación entre aire cálido, elevada humedad y el ingreso de aire frío genera un ambiente altamente inestable, ideal para el desarrollo de tormentas potencialmente severas.

Los especialistas advierten que el principal riesgo estará asociado a fenómenos de corta duración pero de gran intensidad.

Entre los eventos previstos se encuentran:

Tormentas fuertes.

Lluvias intensas en pocos minutos.

Abundante actividad eléctrica.

Caída de granizo.

Ráfagas de viento de gran intensidad.

Posibles acumulados importantes de lluvia.

Además, el corredor de humedad que descenderá desde la Amazonía funcionará como un verdadero “río atmosférico”, aportando grandes cantidades de vapor de agua a la región.

Las temperaturas también jugarán un papel clave

Uno de los aspectos más impactantes de este tipo de fenómenos meteorológicos es el fuerte contraste térmico que podría registrarse durante el episodio.

Según las proyecciones actuales, algunas zonas podrían presentar anomalías térmicas de hasta 22 °C por encima de los valores normales para esta época del año, debido al ingreso de aire cálido proveniente del norte del continente.