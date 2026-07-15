La tormenta del siglo está en camino y todas estas zonas del país están bajo alerta meteorológica naranja

El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este miércoles, 15 de julio de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este miércoles 15 de julio

El clima en España se caracteriza por la estabilidad en gran parte del país, con cielos despejados o poco nubosos. En el Cantábrico y Galicia, habrá cielos nubosos y posibilidad de lluvias débiles. Por la tarde, se formará nubosidad en la cordillera Cantábrica y el este peninsular, donde se esperan tormentas.

Las temperaturas máximas aumentarán en las regiones mediterráneas y los archipiélagos, superando los 35 grados en muchas áreas, excepto en el Cantábrico. Las mínimas subirán ligeramente, con noches cálidas en Baleares y litorales mediterráneos. Vientos variables se darán en distintas regiones, con posibilidad de rachas fuertes.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este miércoles?

El clima en Madrid estará poco nuboso o despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 37 grados y vientos flojos del sur y suroeste.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos en Andalucía con posibilidad de tormentas en las sierras orientales. La temperatura máxima alcanzará los 39 grados y la mínima será de 16 grados, con vientos flojos variables y polvo en suspensión en la vertiente mediterránea.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas. Las temperaturas oscilarán entre mínimos de 18 grados y máximos que alcanzarán los 40 grados, especialmente elevadas en el interior y con un notable ascenso en el litoral y prelitoral. El viento será flojo a moderado, predominando del sur y suroeste en el litoral.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso y algunos intervalos de nubes altas. Se espera nubosidad de evolución diurna en el sistema Ibérico con baja probabilidad de chubascos y tormentas por la tarde. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente, mientras que las máximas alcanzarán los 42 grados en la depresión del Ebro, aunque disminuirán ligeramente en el extremo occidental. En general, se vivirán condiciones de calor, con viento flojo variable que se tornará moderado en el sistema Ibérico.

El clima en Asturias estará marcado por cielos nubosos con claros esporádicos. Se prevén brumas y nieblas en las zonas altas, así como chubascos y tormentas dispersas en el extremo occidental durante la madrugada. A lo largo del día, se esperan precipitaciones débiles, más intensas por la tarde, con temperaturas que oscilarán entre 16 y 28 grados y un descenso notable en las máximas. Vientos flojos del norte dominarán en las horas centrales.

Cómo estará el clima en España este miércoles (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso con nubes medias y altas, brumas, posibles bancos de niebla matinal y calima. Noches tropicales sin grandes cambios y máximas en ascenso, hasta 39 grados en el interior y norte de Mallorca, con viento flojo del sur y brisas costeras.

Poco nuboso o despejado con nubes medias y altas y nubosidad en zonas bajas del norte en las primeras y últimas horas del día. Las temperaturas oscilarán entre 18 °C y 30 °C, alcanzando localmente los 34 °C en medianías del sudeste, sur y oeste de Gran Canaria. Viento del nordeste moderado con rachas fuertes en vertientes sudeste y noroeste.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso con posibles chubascos y tormentas en Valencia; temperaturas entre 21º y 42º y viento variable.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se caracterizará por un cielo poco nuboso con predominio de nubes altas, algunas nubes bajas en el norte al inicio y al final del día y posibilidad de chubascos aislados con tormenta en el noroeste y la Cantábrica durante la tarde; las temperaturas oscilarán entre los 12 grados de mínima y los 38 grados de máxima.

El clima se presentará con intervalos de nubes medias y altas y posibilidad de cielos turbios por calima en la mitad suroriental. Se prevén chubascos y tormentas dispersas en Albacete durante las primeras horas de la tarde, extendiéndose también al sur de Cuenca. Las temperaturas alcanzarán máximas significativas de hasta 41 grados y mínimas de 16, con vientos flojos y moderados del suroeste, aunque se pueden esperar rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos poco nubosos con nubes altas y polvo en suspensión, viento flojo de oeste a ratos moderado y temperaturas de 20 a 31 °C (máximas en descenso).

En Melilla habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y polvo en suspensión, vientos flojos variables y temperaturas entre 23 y 31 grados.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con claros por la tarde, brumas y nieblas matinales en zonas altas, posible precipitación débil en el norte, temperaturas entre 17 y 35 grados y vientos flojos del norte. Por otro lado, cielos nubosos en la mitad norte con claros esporádicos, pociblemente brumas matinales; máximas de 35 grados en Tudela y mínimas de 17. Vientos flojos del norte y noroeste.

En La Rioja: poco nuboso, con nubes bajas al inicio y al final; mínimas sin cambios o en ligero ascenso, máximas en ligero a moderado descenso y viento variable (N-NO en el valle, SO en la sierra), flojo a moderado.