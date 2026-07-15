Se viene un diluvio histórico con tormentas por 48 horas: intensas lluvias y ráfagas de 50 km/h en Colombia.

Se cae el cielo este miércoles: un nuevo frente frío dejará intensas lluvias y abundante nubosidad en gran parte del país

El pronóstico meteorológico para este miércoles 15 de julio anticipa una nueva jornada marcada por lluvias, nubosidad persistente y descenso de la temperatura en distintas zonas de Colombia. De acuerdo con los reportes oficiales, el ingreso de un sistema de inestabilidad favorecerá las precipitaciones durante buena parte del día, especialmente en la región Andina y en Bogotá.

Las autoridades recomendaron a la población estar atenta a los reportes del clima y planificar sus desplazamientos con anticipación, ya que las lluvias podrían afectar la movilidad, principalmente durante las primeras horas de la mañana y en la tarde.

¿Cómo estará el clima en Colombia este miércoles 15 de julio?

Las condiciones atmosféricas estarán dominadas por abundante nubosidad y lluvias de intensidad variable en diferentes regiones del país. Además, en algunos sectores se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h, lo que incrementará la sensación de frío y favorecerá un ambiente inestable durante gran parte de la jornada.

En otros sectores habrá momentos con intervalos de sol, el ambiente continuará fresco debido al ingreso de aire frío y a la constante cobertura de nubes, lo que favorecerá un tiempo inestable durante gran parte de la jornada.

En la región Andina se prevén precipitaciones intermitentes desde la mañana, mientras que en otras zonas del territorio nacional podrían presentarse lluvias durante la tarde y la noche.

Bogotá tendrá lluvias desde la madrugada

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) informó que la capital registrará lluvias ligeras desde las primeras horas del día, especialmente en sectores del oriente y del sur de la ciudad.

Las localidades con mayor probabilidad de precipitaciones son:

Santa Fe.

San Cristóbal.

Ciudad Bolívar.

Usme.

Sumapaz.

Además, se espera una temperatura mínima cercana a los 8 °C, por lo que las autoridades recomendaron utilizar ropa de abrigo y conducir con precaución debido a la posible presencia de vías mojadas.

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¿Por qué regresan las lluvias?

Los especialistas explicaron que el aumento de la nubosidad responde a condiciones atmosféricas que favorecen la formación de lluvias durante la mitad de la semana.

Este escenario puede provocar cambios rápidos en el estado del tiempo, alternando periodos de cielo parcialmente despejado con precipitaciones ligeras o moderadas en pocas horas.

Por ello, los organismos de gestión del riesgo aconsejan consultar los pronósticos oficiales antes de realizar actividades al aire libre.

El Ideam sigue monitoreando el fenómeno de El Niño

Además de las condiciones previstas para esta semana, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) continúa vigilando la evolución del fenómeno de El Niño, que mantiene una probabilidad superior al 97 % de persistir hasta comienzos de 2027.

La entidad advirtió que este fenómeno podría intensificarse durante el último trimestre de 2026, alterando el comportamiento habitual de las lluvias y las temperaturas en diferentes regiones del país durante los próximos meses.