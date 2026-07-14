Llega un diluvio histórico y hay alerta roja por tormentas, ráfagas de viento y granizo: cuáles son las zonas en peligro extremo Fuente: Canva

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que se vienen tormentas y lluvias para el el Litoral y sectores de la Provincia de Buenos Aires hacia el fin de la semana laboral. en el marco de un cambio de patrón que primero traerá un fuerte ascenso térmico y después inestabilidad.

Según el informe oficial, el ingreso de aire cálido y húmedo desde el norte del país elevará las temperaturas por encima de lo habitual. De esta forma, el choque con un frente frío podría traer traer actividad eléctrica y fuertes caídas de agua.

¿Cómo serán la tormenta de esta semana?

El fenómeno meteorológico se presentará en forma de lluvias persistentes y tormentas eléctricas de variada intensidad, acompañadas por una marcada inestabilidad, ráfagas de viento del sector sudeste y abundante caída de agua en cortos períodos.

Este sistema frontal se potenciará por el ingreso de humedad constante desde el norte, lo que generará las condiciones ideales para una importante actividad eléctrica y la probabilidad de caída de granizo de forma localizada en las zonas afectadas.

En cuanto al momento de llegada, la inestabilidad comenzará a manifestarse de manera aislada durante el jueves, pero el núcleo del fenómeno y las tormentas más fuertes se concentrarán con mayor fuerza a lo largo del viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó tormentas y lluvias para distintas zonas antes del fin de semana. Archivo.

Las condiciones comenzarán a mejorar recién hacia la jornada del sábado, dejando a su paso un descenso de temperatura y vientos del sector sur.

¿Cuándo y en dónde llueve esta semana?

El desmejoramiento del tiempo afectará principalmente a las siguientes localidades durante el jueves 16 y el viernes 17 de julio de 2026:

Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Tigre, Morón y Quilmes.

Provincia de Buenos Aires (Interior y Costa): Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Junín y Pergamino.

Región de Litoral: Paraná, Concordia, Gualeguaychú (Entre Ríos), Rosario, Santa Fe capital y Venado Tuerto (Santa Fe).

Recomendaciones del SMN ante tormentas y lluvias

Ante el escenario de tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.

No refugiarse bajo árboles ni estructuras metálicas.

Alejar vehículos y maquinaria agrícola de zonas expuestas al viento.

Prestar atención a posibles anegamientos en calles y sectores bajos.

Desconectar artefactos eléctricos ante la caída de rayos.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del organismo.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante esos días de julio será de la siguiente manera: