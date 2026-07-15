Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan salvaguardar sus fondos con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 15 de julio de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.246,75 pesos colombianos.

La cotización del Dólar evidencia una tendencia bajista: en la última semana el cambio fue -1.44% y en el último año la variación alcanzó -15.80%.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 13.85%, superando la volatilidad anual de 13.23%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

En la última sesión el Dólar subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Dólar mostró un sesgo alcista: seis jornadas de avance y cuatro de retroceso, sin días de estabilidad. Predominaron rachas breves (máximo dos consecutivas) y una corrección a mitad de periodo, pero cerró con balance neto positivo.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto indica que el valor de la moneda ha aumentado en comparación con los días anteriores.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes consejos: