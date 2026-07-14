El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja por el ingreso de vientos polares a las regiones cordilleranas que traerán fuertes tormentas.

Las condiciones meteorológicas avecinan un escenario complejo con tres días en donde las lluvias, el granizo y la nieve serán constantes junto con una ola polar de 3°.

Qué localidades están bajo alerta por tormentas

La provincia de Neuquén quedará envuelta bajo un sistema de tormentas desde el martes hasta el jueves. Las precipitaciones serán constantes y rondarán los 20 milímetros de caída de agua por día con vientos de hasta 40 kilómetros por hora.

ChatGPT - creada con IA

Las localidades de San Martín de los Andes y Villa La Angostura enfrentarán un pronóstico del tiempo complicado con condiciones que podrían suspender las actividades al aire libre.

Desde el SMN dieron pautas a seguir para que el paso del temporal no genere complicaciones:

Limpiar drenajes y sumideros para que el agua circule de forma libre.

Guardar los objetos que queden en balcones y patios.

Evitar realizar actividades al aire libre.

Mantenerse alejado de árboles.

Resguardarse bajo techo.

Cómo estará el clima en Buenos Aires y cuándo llegarán las lluvias

Buenos Aires comenzó la semana con un clima seco y despejado, pero el pronóstico extendido del clima señala la llegada de tormentas para el viernes.

Una de las particularidades del temporal que azotará la Ciudad y el conurbano es que llegará con un aumento de las temperaturas hasta los 19°, por lo que la humedad será protagonista de la jornada.

Se esperan lluvias combinadas con vientos de hasta 41 kilómetros por hora que darán paso a un sábado fresco con mínimas de 10° y máximas de 17°.