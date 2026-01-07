El Gobierno sale en busca de votos: qué reclaman las provincias para apoyar la reforma laboral

El ministro del Interior, Diego Santilli, debutó este miércoles su segunda gira federal con un viaje a Chubut, donde se encontró con el gobernador Ignacio Torres para afianzar las negociaciones por la reforma laboral.

Se trata de la primera de diez provincias que planea visitar el ministro durante este mes de enero para tener allanado el camino con los gobernadores cuando comience el tratamiento del proyecto en extraordinarias . Si bien hay varios temas en el tintero, la modernización laboral es la prioridad para el Gobierno en este próximo desafío parlamentario.

Aunque la cuestión legislativa es el motivo principal del acercamiento de Santilli a los mandatarios provinciales, la agenda en Chubut tomó otro tono por los incendios forestales que comenzaron durante los últimos días El Hoyo, en la zona de Puerto Patriada, los cuales continuaron extendiéndose esta mañana hasta 2.000 hectáreas, incluyendo Bariloche y El Bolsón.

Según comunicaron desde Chubut, en total se iniciaron cinco incendios y hay dos que continúan activos. “Dos de los cinco incendios fueron iniciados de forma intencional, y están siendo investigados por la fiscalía a cargo de Carlos Díaz Mayer”, además informó Torres.

ESTADO DE LOS INCENDIOS EN LA CORDILLERA



Operativo aéreo y terrestre: están operando 5 aviones hidrantes, 1 helicóptero y 1 avión de refuerzo, junto a más de 180 combatientes, 100 personas abocadas a tareas de logística, bomberos voluntarios de toda la provincia y equipos de… pic.twitter.com/op1IqV8Fzq — Nacho Torres (@NachoTorresCH) January 7, 2026

El gobernador puso como prioridad contener el siniestro y, según pudo saber El Cronista, Santilli este mediodía también encabezó una recorrida con el gobernador ”para ver los dispositivos conjuntos que se están poniendo en práctica entre la Nación y la provincia, en el foco de los incendios”.

Desde la oficina de turismo en El Hoyo, Santilli, Torres y el fiscal el fiscal Mayer brindaron un informe de la situación y anunciaron una recompensa de $50 millones para quienes aporten datos certeros y contundentes sobre los incendios.

“Estamos ante una situación que, según la línea que plantea el fiscal, es de una gravedad absoluta, y por eso celebro que el gobernador vaya a fondo con la búsqueda de estos criminales , tenemos que dar el ejemplo para que no se repita nunca más”, dijo Santilli.

El funcionario también indicó que “lo que tiene que quedar en claro es que debe haber tolerancia cero para estos criminales en todas sus dimensiones, que atentan contra la naturaleza, la propiedad privada y la vida de los seres humanos”.

Agregó que “no se trata de un color político ni de un gobernador de un partido o de otro, se trata de los argentinos, hay que terminar con esto, un tipo que prende fuego es un delincuente, un asesino en potencia”.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, también comunicó que la Agencia Federal de Emergencias está desplegada. “ Provocar incendios tiene consecuencias: los vamos a buscar, los vamos a encontrar y las van a pagar ”, sentenció en X.

Provocar incendios tiene consecuencias: los vamos a buscar, los vamos a encontrar y las van a pagar.



La @afe_arg está desplegada, colaborando y combatiendo los incendios en Chubut y en todo el territorio nacional. https://t.co/pbp01tpwwQ — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) January 7, 2026

Por su parte, el gobernador agradeció la presencia del ministro: “Apenas empezaron los primeros focos de incendio, se comunicó conmigo para ponerse a disposición y poner a disposición todas las herramientas del gobierno nacional para ayudar”.

“Vinimos a ponernos a disposición y a trabajar en nombre del Presidente para seguir dando todo el apoyo y acompañar desde el Gobierno”, agregó Santilli.

Desde el Ejecutivo todavía no respondieron sobre si repartirán Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para subsanar los daños. Durante el 2025, Chubut recibió $7. 000 millones de los fondos destinados a emergencias.

La agenda comenzó a las 10 de la mañana pero aún las fuentes no precisaron sobre si Torres finalmente dio su apoyo al proyecto laboral. El mandatario controla también bancas en el Senado, por lo que su apoyo es decisivo, pero hasta ahora supo distanciarse del resto de los gobernadores de Provincias Unidas como Martín Llaryora (Córdova) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) para apoyar las iniciativas del Gobierno Nacional .

No obstante, uno de los reclamos principales que todavía sostiene fuerte es la deuda que mantiene la Nación con la provincia por las Cajas Previsionales. Dos semanas atrás, el mandatario anunció que ante los “incumplimientos” llevará su reclamo por $51.000 millones a la Corte Suprema.

Además de Torres, otros aliados confirmados por El Cronista con los que se reunirá la semana que viene Santilli son los radiales de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Chaco, Leandro Zdero, quien además fue uno de los que resaltó por no haberse alineado con el oficialismo en la votación en particular del Presupuesto 2026, cuando en Diputados se rechazó el capítulo XI.